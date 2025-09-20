Rapid București e neînvinsă și joacă duminică, 21 septembrie, de la ora 21:00, pe stadionul din Giulești, împotriva unui FC Hermannstadt aflat în mare criză de puncte. Meciul contează pentru etapa #10 din Superliga și va fi transmis în format LIVE TEXT pe www.sport.ro



Rapid e pe locul 3 cu 19 puncte și are șansa să urce pe 2 dacă nu pierde. Hermannstadt e pe locul 12, cu doar 7 puncte după 9 etape și fără victorie de patru meciuri.



Măldărășanu: „Trebuie să băgăm kerosen!”



Prezent la conferința de presă premergătoare partidei, antrenorul sibienilor a recunoscut forța Rapidului și a explicat că vrea un meci curajos din partea elevilor săi.



„Am început greu, zici că suntem pe motorină. Trebuie să băgăm kerosen și să urcăm în clasament. E momentul perfect să ne reactivăm. Nu trebuie să ne sperie publicul, ci să avem atitudine și personalitate. Când vom avea ocazii, trebuie să fim pragmatici, să dăm gol. Și un egal ar fi bun pentru noi, dar ne dorim mai mult”, a spus tehnicianul.



Măldărășanu a lăudat jocul Rapidului: „E echipa în formă, neînvinsă, echilibrată defensiv, cu tranziții rapide și jucători de viteză, Dobre și Petrila. Sunt puternici, dar nu invincibili.”



„Vor veni și golurile”



Deși echipa suferă în atac, Măldărășanu e optimist: „Trebuie să jucăm constant bine și rezultatele vor veni. Am avut multe momente în care am dominat adversarii, dar ne-a lipsit golul. Sunt sigur că vor veni și punctele, dar trebuie să fim mai concentrați la finalizare.”

Echipă probabilă Hermannstadt: Căbuz – Antwi, Căpușă, Stoica, Selimovic, Ciubotaru – Ivanov, Albu, Kujabi – Buș, Neguț.