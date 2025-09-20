S-a schimbat liderul în Liga 2! Bătălie aprigă la vârful eșalonului secund

Corvinul Hunedoara s-a impus cu 3-1 în fața lui CSC Dumbrăvița, într-un meci din etapa a șapte a Ligii 2.

Hunedorenii au înscris prin Ion Cărăuș, Filip Ilie și Sergio Ribeiro, în timp ce gazdele au marcat prin Gheorghe Gondiu.

Corvinul nu a avut mari emoții în partida cu dumbrăvenii și s-au întors pe primul loc, având 19 puncte după șapte meciuri disputate.

Hunedorenii trecuseră pe locul doi, în urma succesului cu 2-0 al lui FC Bihor de vineri, în partida cu FC Bacău.

Clasamentul din Liga 2

