CLASAMENT S-a schimbat liderul în Liga 2! Bătălie aprigă între FC Bihor și Corvinul! Rezultatele din celelalte meciuri

S-a schimbat liderul în Liga 2! Bătălie aprigă între FC Bihor și Corvinul! Rezultatele din celelalte meciuri Liga 2
Data publicarii:
Data actualizarii:

S-a schimbat liderul în Liga 2.

liga 2clasamentCorvinul HunedoaraFC Bihor
S-a schimbat liderul în Liga 2! Bătălie aprigă la vârful eșalonului secund

Corvinul Hunedoara s-a impus cu 3-1 în fața lui CSC Dumbrăvița, într-un meci din etapa a șapte a Ligii 2.

Hunedorenii au înscris prin Ion Cărăuș, Filip Ilie și Sergio Ribeiro, în timp ce gazdele au marcat prin Gheorghe Gondiu.

Corvinul nu a avut mari emoții în partida cu dumbrăvenii și s-au întors pe primul loc, având 19 puncte după șapte meciuri disputate.

Hunedorenii trecuseră pe locul doi, în urma succesului cu 2-0 al lui FC Bihor de vineri, în partida cu FC Bacău.

Clasamentul din Liga 2

Rezultatele din Liga 2 ale meciurilor de sâmbătă

  • CS Tunari – CS Afumaţi 0-2
  • Concordia Chiajna – CSM Slatina 1-2
  • CS Dinamo – FC Voluntari 0-0
  • CSM Reşiţa – Gloria Bistriţa 2-1
  • Sepsi OSK – Câmpulung Muscel 2-0
  • Corvinul Hunedoara – CSC Dumbrăviţa 3-1
  • CSC Şelimbăr – Olimpia Satu Mare 1-1
  • Poli Iași - Metalul Buzău 2-1

Cine e ”ultimul mohican” de la Corvinul: ”Appreciation post / Felicitări pentru întreaga carieră”

În 2021, Rapid l-a trimis sub formă de împrumut la Corvinul pe Antonio Bradu, care după un singur sezon disputat în Hunedoara s-a transferat definitiv la echipă. 15.000 de euro a plătit Corvinul pentru serviciile lui Bradu în 2022.

Cotat la 200 de mii de euro de site-urile de specialitate, Bradu a bifat 86 de apariții în toate competițiile pentru Corvinul. Mijlocașul a punctat de nouă ori pe tabela de marcaj și și-a trecut, pe deasupra, 15 pase decisive în cont.

”Appreciation post. Antonio Bradu este singurul jucător rămas alături de noi încă de la începuturile proiectului. 

Cu peste 140 de meciuri în tricoul alb-albastru, cu debuturi în competiții europene și cu trofeul Cupa României cucerit alături de Corvinul, îi mai rămâne un singur obiectiv, debutul în Superliga, moment pe care suntem convinși că îl vom face împreună.

Felicitări, 'Brăduțu', pentru întreaga carieră și mult succes în continuare!”, a scris Corvinul.

  • Antonio Bradu mai are contract cu formația dirijată de Florin Maxim până la finele stagiunii 2026/27
