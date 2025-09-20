Ce au spus italienii după primele meciuri ale lui Chivu pe banca lui Inter

Ce au spus italienii după primele meciuri ale lui Chivu pe banca lui Inter Serie A
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cristi Chivu va avea o misiune complicată la Inter.


TAGS:
cristi chivuInterSerie AantrenorItalia
Din articol

Inter a început noua stagiune din Serie A cu două înfrângeri și o victorie, iar Cristi Chivu este sub lupa italienilor.

Cu toate acestea, formația antrenată de fostul fundaș a debutat cu dreptul în Champions League, acolo unde s-a impus cu 2-0 în casa lui Ajax, în prima rundă a competiției.

Ce au spus italienii după primele meciuri ale lui Chivu pe banca lui Inter

După ce a preluat echipa în urma plecării lui Simone Inzaghi, comparațiile dintre Chivu și tehnicianul italian au apărut. 

Simone Inzaghi a fost la cârma „nerazzurrilor” timp de patru sezoane, în care a câștigat un Scudetto, două Cupe și trei Supercupe ale Italiei. Astfel că, lui Chivu îi e foarte greu să fie considerat peste tehnicianul plecat la Al-Hilal în această vară.

În urma primelor meciuri jucate de Inter sub comanda lui Cristi Chivu, italienii au tras anumite concluzii legate de stilul de joc al antrenorului român.

Jurnaliști din „Cizmă” nu au sesizat mari diferențe față de jocul prestat de „nerazzurri” cu Simone Inzaghi pe bancă.

„Schimbare, dar nu prea multă. Inter-ul lui Chivu încă se 'transformă'. Sub conducerea lui Simone Inzaghi, echipa avea cu siguranță propriul stil și identitate, iar acum, odată cu sosirea fostului fundaș nerazzurro, a trecut printr-o ușoară metamorfoză.

De când a preluat clubul de pe Viale della Liberazione, managerul a schimbat configurația tactică, dar noul sistem nu a prins. Formatul cu doi mijlocași ofensivi nu a oferit soluții deosebite, așa că au revenit din nou la formația familiară 3-5-2.”, au scris italienii.

Ce urmează pentru Interul lui Chivu după victoria cu Ajax din UCL

Pentru Inter urmează meciul din campionat cu Sassuolo de duminică seară, de la ora 21:45, de pe ”Giuseppe Meazza”. Partida va conta pentru etapa #4 din primul eșalon al Italiei.

Ultima întâlnire dintre cele două echipe a avut loc în a 35-a rundă din stagiunea precedentă, moment în care Sassuolo s-a mpus cu 1-0, grație reușitei lui Armand Lauriente din minutul 20.

În clasament, Inter se situează pe poziția 11 cu trei puncte. După trei etape, echipa din Milano a bifat o singură victorie, cea din prima etapă cu Torino (5-0).

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Rușii nu s-au limitat doar la a încălca spațiul aerian al Estoniei. Noua provocare a Moscovei cu avioanele sale de luptă
Rușii nu s-au limitat doar la a &icirc;ncălca spațiul aerian al Estoniei. Noua provocare a Moscovei cu avioanele sale de luptă
ARTICOLE PE SUBIECT
Neașteptat! Cristi Chivu este lăudat &icirc;n Italia: &bdquo;Mai bun dec&acirc;t Simone Inzaghi&rdquo;
Neașteptat! Cristi Chivu este lăudat în Italia: „Mai bun decât Simone Inzaghi”
A văzut ce a spus Cristi Chivu și nu s-a putut abține: &bdquo;Imbecililor care vorbesc&rdquo;
A văzut ce a spus Cristi Chivu și nu s-a putut abține: „Imbecililor care vorbesc”
&rdquo;Cristi Chivu, la naționala Rom&acirc;niei?&rdquo; Răspuns categoric
”Cristi Chivu, la naționala României?” Răspuns categoric
ULTIMELE STIRI
GOOOL Billel Omrani! Fostul atacant de la CFR a spart gheața la noua echipă. De c&acirc;nd nu mai marcase
GOOOL Billel Omrani! Fostul atacant de la CFR a spart gheața la noua echipă. De când nu mai marcase
Liverpool - Everton 2-0, ACUM pe VOYO! Hugo Ekitike dublează avantajul gazdelor
Liverpool - Everton 2-0, ACUM pe VOYO! Hugo Ekitike dublează avantajul gazdelor
Ce golazo! Cum a putut Gravenberch să &icirc;nscrie &icirc;n Liverpool - Everton
Ce golazo! Cum a putut Gravenberch să înscrie în Liverpool - Everton
Cu ce problemă s-ar confrunta Ianis Stoica &icirc;n Portugalia + reacția lui Marius Măldărășanu
Cu ce problemă s-ar confrunta Ianis Stoica în Portugalia + reacția lui Marius Măldărășanu
S-a schimbat liderul &icirc;n Liga 2! Bătălie aprigă &icirc;ntre FC Bihor și Corvinul! Rezultatele din celelalte meciuri
S-a schimbat liderul în Liga 2! Bătălie aprigă între FC Bihor și Corvinul! Rezultatele din celelalte meciuri
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ruptură la FCSB după eșecul dureros cu FC Botoșani: &rdquo;Drumul nostru se desparte aici&rdquo;

Ruptură la FCSB după eșecul dureros cu FC Botoșani: ”Drumul nostru se desparte aici”

Gigi Becali a oferit o reacție scurtă după Botoșani - FCSB 3-1, iar apoi a &icirc;nchis telefonul!

Gigi Becali a oferit o reacție scurtă după Botoșani - FCSB 3-1, iar apoi a închis telefonul!

FC Botoșani &ndash; FCSB 3-1 | Coșmar &icirc;n campionat pentru campioana Rom&acirc;niei! Moldovenii i-au răpus pe &bdquo;roș-albaștri&rdquo;

FC Botoșani – FCSB 3-1 | Coșmar în campionat pentru campioana României! Moldovenii i-au răpus pe „roș-albaștri”

80.000.000&euro; pentru următorul transfer al lui Real Madrid!

80.000.000€ pentru următorul transfer al lui Real Madrid!

S-a lămurit după schimbul &rdquo;Musi - Politic&rdquo;: &rdquo;E peste tot ce au ei&rdquo;

S-a lămurit după schimbul ”Musi - Politic”: ”E peste tot ce au ei”

S-a schimbat liderul &icirc;n Liga 2! Formația &icirc;și continuă forma excelentă

S-a schimbat liderul în Liga 2! Formația își continuă forma excelentă

CITESTE SI
Rușii nu s-au limitat doar la a &icirc;ncălca spațiul aerian al Estoniei. Noua provocare a Moscovei cu avioanele sale de luptă

stirileprotv Rușii nu s-au limitat doar la a încălca spațiul aerian al Estoniei. Noua provocare a Moscovei cu avioanele sale de luptă

O asistentă medicală a fost prinsă de soț, &icirc;n pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. &Icirc;n fața judecătorilor, femeia &bdquo;a dat vina&rdquo; pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

protv O asistentă medicală a fost prinsă de soț, în pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. În fața judecătorilor, femeia „a dat vina” pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

Un bărbat și doi copii au murit arși de vii &icirc;ntr-o Tesla care a luat foc. Salvatorii n-au reușit să deschidă ușile blocate

stirileprotv Un bărbat și doi copii au murit arși de vii într-o Tesla care a luat foc. Salvatorii n-au reușit să deschidă ușile blocate

Ce produse de &icirc;ngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău dec&acirc;t bine

stirileprotv Ce produse de îngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău decât bine

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!