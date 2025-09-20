Inter a început noua stagiune din Serie A cu două înfrângeri și o victorie, iar Cristi Chivu este sub lupa italienilor.

Cu toate acestea, formația antrenată de fostul fundaș a debutat cu dreptul în Champions League, acolo unde s-a impus cu 2-0 în casa lui Ajax, în prima rundă a competiției.

Ce au spus italienii după primele meciuri ale lui Chivu pe banca lui Inter

După ce a preluat echipa în urma plecării lui Simone Inzaghi, comparațiile dintre Chivu și tehnicianul italian au apărut.

Simone Inzaghi a fost la cârma „nerazzurrilor” timp de patru sezoane, în care a câștigat un Scudetto, două Cupe și trei Supercupe ale Italiei. Astfel că, lui Chivu îi e foarte greu să fie considerat peste tehnicianul plecat la Al-Hilal în această vară.

În urma primelor meciuri jucate de Inter sub comanda lui Cristi Chivu, italienii au tras anumite concluzii legate de stilul de joc al antrenorului român.

Jurnaliști din „Cizmă” nu au sesizat mari diferențe față de jocul prestat de „nerazzurri” cu Simone Inzaghi pe bancă.

„Schimbare, dar nu prea multă. Inter-ul lui Chivu încă se 'transformă'. Sub conducerea lui Simone Inzaghi, echipa avea cu siguranță propriul stil și identitate, iar acum, odată cu sosirea fostului fundaș nerazzurro, a trecut printr-o ușoară metamorfoză.

De când a preluat clubul de pe Viale della Liberazione, managerul a schimbat configurația tactică, dar noul sistem nu a prins. Formatul cu doi mijlocași ofensivi nu a oferit soluții deosebite, așa că au revenit din nou la formația familiară 3-5-2.”, au scris italienii.

