Cotat la două milioane de euro de site-urile de specialitate, Ianis Hagi s-a transferat la Estrela după ce lusitanii le-au plătit celor de la FC Hermannstadt nu mai puțin de 1,3 milioane de euro.



Cu ce problemă s-ar confrunta Ianis Stoica în Portugalia + reacția lui Marius Măldărășanu



La conferința de presă, unul dintre reprezentanții mass-media l-au chestionat pe Marius Măldărășanu cu privire la o problemă cu care s-ar confrunta Ianis Stoica în Portugalia: deficiențe în legătură cu limba engleză/portugheză.



”Am văzut că antrenorul lui Ianis Stoica a spus că fotbalistul are o problemă de comunicare. Nu știe engleză foarte bine. Vă confruntați cu probleme de genul acesta și la Hermannstadt?”, a fost întrebarea reporterului pentru Marius Măldărășanu.



Tehnicianul a sugerat că la echipa pe care o dirijează nu a avut astfel de probleme, ulterior a vorbit și despre presupusul caz în care se află Ianis Stoica.



”Nu. Toți vorbesc engleză. Lucrurile sunt în regulă din acest punct de vedere la noi. Bun, prin comunicare poate nu se referă doar la limba engleză, vorbind de Ianis, poate se referă și la nivelul de a fi el comunicativ! Acum, nu știu.



(n.r. Ați mai vorbit cu Ianis?) Doar prin mesaje la începutul campionatului. Intrase, dăduse gol. Ne-a dat și el mesaj după meciul cu Farul. Noi îl urmărim, e fostul nostru jucător, e tânăr.



El e bine, e la o echipă care vrea să valorifice jucătorii tineri. E clar că vor să-l valorifice rapid, contractul e pe doi ani”, a spus Măldărășanu.

În primul eșalon al Portugaliei, Ianis Stoica a bifat cinci apariții și a reușit, pe deasupra, să-și treacă numele pe tabela de marcaj chiar de la primul meci: 1-1 vs. Estoril.

