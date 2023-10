Odată cu venirea lui Cristiano Ronaldo, în ianuarie, tot mai multe nume mari din Europa au migrat spre Orientul Mijlociu.

Neymar, Benzema, Mahrez, Koulibaly, Milinković-Savić, Aleksandar Mitrović, Henderson sau Fabinho sunt doar câțiva dintre jucătorii care au lăsat bătrânul continent pentru Arabia Saudită. În ciuda acestor transferuri, suporterii locali nu se înghesuie la meciuri.

Vedetele lui Steven Gerrard au jucat în fața a 696 de fani!

În urmă cu o săptămână, formația antrenată de Steven Gerrard, Al-Ettifaq, a pierdut cu Al-Riyadh, scor 0-1, în fața a doar 696 de spectatori! Cu Jordan Henderson sau Wijnaldum în primul 11, echipa lui Gerrard a evoluat pe un stadion de 15.000 de locuri care era aproape gol.

Nu a fost prima dată când Al-Ettifaq a jucat în aceste condiții. La începutul sezonului, la victoria 3-1 în fața lui Abha Club, au fost prezenți doar 976 de fani. Asistențe modeste s-au înregistrat și la alte partide, precum Al-Okhdood Club - Al-Fayha (792 de spectatori) sau Al Hazem - Al-Raed SFC (532).

În ciuda numelor uriașe din echipele saudite, foarte multe partide nu adună nici măcar 1.000 de fani. Recordul negativ, de doar 133 de supoteri pe stadion, a fost stabilit la meciul dintre Al-Okhdood Club și Al-Riyadh. La jocul din ultima etapă al echipei lui Ronaldo, 3-1 în deplasare cu Al-Fayha, au fost 5.400 de oameni!

Media de spectatori din Arabia Saudită, sub cele ale unor echipe din divizia a cincea engleză

Există și cluburi care strâng mai mulți spectatori, însă numerele sunt oricum mai mici decât în campionatele mari din Europa, ba chiar sub ligile secunde din Anglia, Spania sau Germania. De pildă, Al Nassr, formația lui Ronaldo, are o medie de 20.000 de oameni la meciuri. Al Hilal adună circa 27.000 de fani la fiecare întâlnire, în timp ce Al Ittihad „se laudă” cu 25.000. În comparație, Dynamo Dresda, din a treia ligă germană, are o medie de peste 29.000 de fani în această stagiune!

Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad și Al Ahli, adică cei patru granzi din Arabia Saudită, sunt singurele grupări care trec de o medie de 8.700 de spectatori. Recordul de asistență în acest sezon a fost atins la derby-ul dintre Al Hilal și Al Ittihad (4-3), când peste 60.000 de fani au venit la stadion.

Liga din Arabia Saudită este transmisă în 130 de țări, dar are cifre sub 2. Bundesliga sau Segunda División. Per total, media de spectatori la fiecare meci din campionatul saudit este undeva la 8.500, adică sub cluburi de divizia a patra sau a cincea din Anglia!