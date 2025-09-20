EXCLUSIV Costel Pantilimon, concluzie clară după FC Botoșani - FCSB 3-1: „Nu văd varianta asta”

FCSB a pierdut cu 1-3 în fața lui FC Botoșani.

FCSB a suferit o nouă înfrângere în campionat și are o singură victorie în primele zece etape ale acestui sezon din Superliga.

„Roș-albaștrii” au căzut pe locul 13 în urma acestui rezultat și ar putea încheia etapa chiar cu o poziție mai jos. 

Costel Pantilimon a vorbit în emisiunea de pe VOYO, Play on Sport, despre criza pe care o traversează FCSB în campionat, după primele zece etape.

Fostul portar consideră că soluția pentru ca „roș-albaștrii” să își reivină nu este aceea de a îi schimba pe Charalambous și Pintilii.

„(n.r. Ai avut vreodată în carieră un start de sezon de acest fel?) Atât de lung, nu. Sunt zece meciuri până la urmă, dar este surprinzător, pentru că la un moment dat după meciurile din cupele europene reușiseră să își găsească un echilibru și am crezut că vor reveni la normal în campionat, plini de încredere.

Nu mă așteptam niciodată să aibă parcursul ăsta atât de slab. Nu se pune problema de atmosferă, pentru că ei pe unde merg au fani. 

Nu știu ce se întâmplă acolo, dar e clar că în momentul de față este o lipsă de încredere, e clar din cauza rezultatelor, dar acum nu știu ce discută patronul, ce discută managerul lor general și staff-ul tehnic.

Varianta de a schimba antrenorul nu o văd în momentul de față, dacă în alte dăți aș fi zis că trebuie schimbat antrenorul, aici, el s-a mulat pe sistemul care se practică la FCSB, deci nu cred că asta e soluția.”, a spus Costel Pantilimon la Play on Sport, pe VOYO.

Moldovenii s-au văzut conduși în minutul 36, după reușita lui Daniel Bîrligea din pasa lui Thiam, dar avantajul lui FCSB a durat doar patru minute pentru că Dumiter a restabilit egalitatea.

FC Botoșani a făcut o repriză a doua mult mai bună, iar „dubla” lui Mykola Kovtalyuk a decis rezultatul final al partidei.

