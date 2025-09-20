Atacantul de 33 de ani a lipsit de la antrenamentul de vineri și va rata derby-ul cu Sao Paulo, programat duminică, 21 septembrie, la Vila Belmiro.



Neymar s-a „rupt“ din nou



Clubul Santos a confirmat că Neymar suferă de o leziune la coapsa piciorului drept. Totul a pornit din remiza cu Atletico-MG, 1-1, când starul brazilian a acuzat o problemă la prima sa experiență pe un teren sintetic după revenirea în fotbalul intern.



De atunci, situația s-a agravat. Santos nu câștigă de patru meciuri și e prima echipă deasupra liniei retrogradării, cu doar 23 de puncte. Iar lipsa lui Neymar în derby-ul cu Sao Paulo complică și mai mult lucrurile.



Problemele fizice îl scot deja pe Neymar din lotul Braziliei pentru acțiunile din octombrie și, cel mai probabil, și din noiembrie.



Accidentarea vine într-un moment în care Neymar părea să-și regăsească forma, cu nouă meciuri jucate integral în ultimele luni, un record pentru el din 2022.

