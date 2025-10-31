Pe cât de greu fac față jucătorii români în străinătate, mai nou inclusiv în țările arabe – vezi cazul Florinel Coman -, pe atât de bine se descurcă antrenorii noștri.
Iar în zona Golfului Persic, avem chiar niște tehnicieni cu o cotă excelentă. Desigur, în fruntea listei e Cosmin Olăroiu, cu peste 20 de trofee în Asia, motiv pentru care, în mai, a fost numit selecționerul Emiratelor. Iar când vedem ce a reușit Cosmin Contra, în mai puțin de două săptămâni la Al-Arabi Doha (Qatar), ne convingem că ai noștri sunt foarte bine văzuți, în lumea arabă.
Isăilă – Panait, meci cu patru goluri în Emirate
Așadar, nu e chiar întâmplător că, în acest moment, în prima ligă din Emirate activează doi antrenori români. Daniel Isăilă a fost readus la Bani Yas, pentru a „repara“ ce a stricat bulgarul Ivaylo Petev, fostul antrenor al Universității Craiova. Iar Ciprian Panait tocmai a fost numit la Dibba Al-Fujairah, de asemenea, pe post de salvator pentru o echipă în suferință.
Astăzi, într-un meci din etapa a 7-a, echipele celor doi români s-au înfruntat în derby-ul din subsolul clasamentului: Bani Yas – Dibba Al-Fujairah. Și a ieșit un meci spectaculos, cu patru goluri, dar cu un rezultat care nu ajută pe nimeni.
Elevii lui Isăilă au condus la pauză, prin reușita lui Al-Noobi (12). Chiar înainte de terminarea reprizei, gazdele au avut un al doilea gol anulat de VAR. La reluare, Khaled (72) a punctat pentru echipa lui Ciprian Panait: 1-1.
Finalul meciului a fost incendiar! Mai întâi, Bani Yas trecut în frunte, după golul lui Niakate (85), după o gafă imensă a portarului! Dar rezultatul final, 2-2, a fost stabilit de golul lui Meme pentru Dibba Al-Fujairah.
După această remiză, cele două formații rămân „lipite“ pe ultimele două locuri. Bani Yas e pe 14 cu 1 punct, în timp ce Dibba Al-Fujairah e pe 13, având 2 puncte. Pe 12, prima poziție care asigură salvarea de la retrogradare, se află Al-Bataeh cu 3 puncte, dar și cu un meci mai puțin.
În prima ligă din Emirate, după cele 26 de etape, ultimele două clasate merg în liga a doua.