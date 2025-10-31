Iar în zona Golfului Persic, avem chiar niște tehnicieni cu o cotă excelentă. Desigur, în fruntea listei e Cosmin Olăroiu, cu peste 20 de trofee în Asia, motiv pentru care, în mai, a fost numit selecționerul Emiratelor. Iar când vedem ce a reușit Cosmin Contra, în mai puțin de două săptămâni la Al-Arabi Doha (Qatar), ne convingem că ai noștri sunt foarte bine văzuți, în lumea arabă.

Pe cât de greu fac față jucătorii români în străinătate, mai nou inclusiv în țările arabe – vezi cazul Florinel Coman -, pe atât de bine se descurcă antrenorii noștri.

Isăilă – Panait, meci cu patru goluri în Emirate

Așadar, nu e chiar întâmplător că, în acest moment, în prima ligă din Emirate activează doi antrenori români. Daniel Isăilă a fost readus la Bani Yas, pentru a „repara“ ce a stricat bulgarul Ivaylo Petev, fostul antrenor al Universității Craiova. Iar Ciprian Panait tocmai a fost numit la Dibba Al-Fujairah, de asemenea, pe post de salvator pentru o echipă în suferință.

Astăzi, într-un meci din etapa a 7-a, echipele celor doi români s-au înfruntat în derby-ul din subsolul clasamentului: Bani Yas – Dibba Al-Fujairah. Și a ieșit un meci spectaculos, cu patru goluri, dar cu un rezultat care nu ajută pe nimeni.

Elevii lui Isăilă au condus la pauză, prin reușita lui Al-Noobi (12). Chiar înainte de terminarea reprizei, gazdele au avut un al doilea gol anulat de VAR. La reluare, Khaled (72) a punctat pentru echipa lui Ciprian Panait: 1-1.

Finalul meciului a fost incendiar! Mai întâi, Bani Yas trecut în frunte, după golul lui Niakate (85), după o gafă imensă a portarului! Dar rezultatul final, 2-2, a fost stabilit de golul lui Meme pentru Dibba Al-Fujairah.

După această remiză, cele două formații rămân „lipite“ pe ultimele două locuri. Bani Yas e pe 14 cu 1 punct, în timp ce Dibba Al-Fujairah e pe 13, având 2 puncte. Pe 12, prima poziție care asigură salvarea de la retrogradare, se află Al-Bataeh cu 3 puncte, dar și cu un meci mai puțin.

În prima ligă din Emirate, după cele 26 de etape, ultimele două clasate merg în liga a doua.

