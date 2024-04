Ciprian Panait (47 de ani), antrenor cu licență Pro, doctor în Educație Fizică și lector universitar la UNEFS, și-a petrecut ultimii ani din carieră în țările arabe. A fost inclusiv interimar la Al Hilal, considerat cel mai mare club al Asiei, iar ultima sa experiență a fost chiar în Qatar, la divizonara secundă Al-Kharaitiyat, în sezonul 2021/2022.

Ciprian Panait: "Marele avantaj al lui Florinel este că are viteză, dar mi-e teamă ca după un an să nu se plângă și să îl ia domnul Becali înapoi"

Contactat de Sport.ro, Panait a făcut mai întâi o comparație între Florinel Coman și Denis Alibec, român care se află în Qatar din vara anului trecut, însă la o echipă de nivel inferior, Muaither SC, aflată pe loc de baraj în prezent.

Pe lângă Alibec, Panait oferă și alte exemple, precum Florin Tănase (Al Jazira și Al Okhdood) și Andrei Cordea (Al Tai), jucători care au plecat de la FCSB în țările arabe. Antrenorul care a lucrat în România la Rapid îl sfătuiește pe Coman să lase "balcanismele" în România pentru a se putea bucura de o viață extraordinară în Qatar.

"Dacă e să facem o paralelă între ce face Denis Alibec acolo și ce ar putea face Florinel Coman acolo, eu cred că Florinel va face mai mult pentru că e un jucător de viteză. De aici începe discuția legată dacă el va avea șanse sau nu. De ce spun asta? Fotbalul în Qatar este foarte, foarte, foarte lent! Dacă faceți o analiză a vârstei jucătorilor din prima ligă, o să vedeți că media de vârstă este foarte înaintă. Sunt jucători cu nume foarte mari care au fost în Europa sau în America de Sud, dar care se retrag în Qatar și câștigă niște bani foarte buni.

Sunt niște sume foarte mari acolo, niște condiții uluitoare. Vă spune unul care știe. Eu m-am antrenat pe o bază construită pentru Cupa Mondială din Qatar, unde s-a pregătit naționala Poloniei.

Marele avantaj al lui Florinel este că are viteză. Un dezavantaj este probabil acela că el se va duce acolo pe cai mari, ca o mare vedetă și, până va înțelege cum stau treburile acolo, mi-e teamă ca după un an să nu se plângă și să îl ia domnul Becali înapoi.

Ați văzut exemple. Florin Tănase a plecat cu surle și trâmbițe la o echipă foarte mare în Emiratele Arabe Unite, iar acum se gândește să revină. Alt exemplu, Andrei Cordea. Și tot așa! Aceste exemple ar trebui să ne demonstreze că plecăm mari vedete, iar când ajungem într-un fotbal care ne e superior nu pe putem adapta

Eu nu mi-aș dori să aud de la Florinel Coman că viața de acolo e grea, că e foarte cald, că n-avem condiții, că nu jucăm cu aer condiționat. Acolo, condițiile de pe stadioane sunt ca să stai îmbrăcat cu geacă de iarnă pe tine. Se fac 18 grade în interiorul stadionului, la firul ierbii. Sunt condiții uluitoare!", spune Ciprian Panait, pentru Sport.ro.



Ciprian Panait (dreapta) a antrenat în Qatar la Al-Kharaitiyat (sezonul 2021/2022)

Ciprian Panait a antrenat în ultimul deceniu exclusiv în Orientul Mijlociu. A câștigat în Arabia Saudită două titluri cu formația de tineret a lui Al Hilal, a fost interimar la prima echipă, iar în CV-ul său se mai regăsesc Al Raed și Al Batin, formații din prima ligă a Arabiei Saudite. Ultimele două experiențe ale sale au fost în Oman (Sohar SC) și Qatar (Al Kharaitiyat).



Al Duhail, echipa cu buget nelimitat din Qatar: "Acolo nu acceptă balcanisme - în două ore ești în port la Constanța"

Al Duhail este echipa cu "buget nelimitat" din Qatar, campioana en-titre cu 8 titluri în palmares. Antrenor este Christophe Galtier, ex-PSG, iar vedeta echipei e Philippe Coutinho, fostul mijlocaș de la Liverpool sau Barcelona. Totuși, viitoarea echipă a lui Florinel Coman ocupă doar locul 6 din 12 în actuala ediție de campionat, cu 18 puncte sub liderul Al Sadd.

"Sunt sezoane și sezoane de tranziție. Încă nu e timpul trecut. E o surpriză și pentru mine că e pe locul 6 acum, dar e o echipă mare de tot. Spre să nu mă înșel, dar Al Duhail este echipa patronată de Ministerul de Interne. În spatele acestei echipe sunt membri ai familiei regale din Qatar, iar bugetul e nelimitat. E o conjunctură acum că sunt pe locul 6, dar totul e la cel mai înalt nivel. Sper ca Florinel să înțeleagă ce șansă i se oferă, să fie serios, iar atunci va avea tot sprijinul. Probabil se va gândi că vine ca o mare vedetă de la FCSB. Într-adevăr, FCSB e cea mai bună echipă din România, câștigă campionatul pe merit, dar el se va confrunta în Qatar cu ceva ce n-a văzut - o organizare fantastică, un staff tehnic de cel mai înalt nivel, cu Christophe Galtier antrenor. Sunt jucători mari, iar qatarezii sunt la un nivel bun. Acolo, toată lumea te judecă. Nu ai voie să faci pași greșiți.

Alt avantaj al lui Coman este că e încă tânăr față de jucătorii care sunt acolo. Al Duhail e o echipă imensă, e în primele două în permanență. Chiar vorbeam acum doi ani cu cineva, când eram în Qatar, și îmi spunea că Al Sadd, cea mai galonată echipă de acolo, nu are buget nelimitat, pe când Al Duhail are buget nelimitat! Pentru ei, suma plătită pentru Florinel și salariul pe care îl vor da înseamnă nimic. Dar acest buget nelimitat înseamnă și pretenții foarte, foarte mari. Lumea nu prea are răbdare și te judecă foarte repede. Qatarul e o țară specială în Golf. Sunt oameni foarte educați, foarte mândri. Cei mai mulți au fost educați prin străinătate, se întorc în Qatar, conduc și nu acceptă jumătăți de măsură sau balcanisme. Nu există așa ceva! Îți zâmbesc frumos, ți-a întins mâna, iar în două ore nu ești la aeroport, ci în port la Constanța!", spune Ciprian Panait.



Christophe Galtier a preluat-o pe Al Duhail în octombrie 2023. Experiența din Qatar vine după sezonul petrecut de antrenorul francez la Paris Saint-Germain, unde i-a avut sub comanda pe Messi, Neymar sau Mbappe.

"Dacă profită de șansa asta, va sta acolo până la 40 de ani! Dacă se va considera mare vedetă, atunci se va curăța foarte repede"

Deja contestat de unele voci din fotbalul românesc pentru alegerea făcută, Florinel Coman este apărat de Ciprian Panait, care spune că transferul în Qatar este un pas înainte nu numai din punct de vedere financiar, ci și sportiv. Fotbalistul format la Academia Hagi are nevoie însă de seriozitate, implicare și modestie pentru a rezista la Al Duhail, spune Panait.

"Cam ăsta e Qatarul. În momentul în care dai maxim, ai totul la picioare și ești tratat cum nici nu visezi, dar dacă se investesc niște bani în tine și există așteptări mari, iar tu nu te ridici la nivelul lor, gata, s-a terminat! Dacă s-a luat decizia că nu corespunzi, e o chestiune de ore până când pleci. Sunt atât de mândri, de orgolioși încât îți spun: 'Cât mai am să-ți dau până la finalul contractului? Două milioane? Ia acum două milioane și mai ia încă 10.000 ca să-ți găsești bilete în seara asta și să scap de tine!'.

Florinel Coman are o șansă enormă. Merge la un club mare, care n-are nimic de pierdut și schimbă antrenori, jucători indiferent cum. Ei nu au ce pierde. Asta e viața lor, sunt relaxați, n-au nicio problemă, nu e presiune pe ei, n-au probleme de buget. Ei vor doar să câștige. Eu sper ca el să profite de șansa asta. Dacă profită de șansa asta, va sta acolo până va împlini 40 de ani! Dacă își face treaba conștiincios, e serios și uită de balcanismele din fotbalul românesc, vă spun cu sinceritate că stă până la 40 de ani, joacă pe bani buni și poate face diferența tot timpul.

În schimb, dacă se va duce acolo ca alții care s-au considerat mari vedete, iar ulterior va veni să plângă prin țară, să spună prietenilor și foștilor patroni că e greu, că e cald, că e nu știu cum... normal că se va curăța foarte repede!

Din punctul meu de vedere, pentru Florinel Coman e un pas înainte financiar, categoric, dar și sportiv. Al Duhail este a doua echipă din Qatar și o echipă care e tot timpul prezentă în fazele superioare ale Ligii Campionilor Asiei. În România nu văd prea curând o echipă care să joace măcar în grupele Conference League - asta dacă cineva spune că Liga Campionilor Asiei e echivalentul Conference League din Europa, deși nu e adevărat. Eu zic că e un pas în față pentru Florinel Coman, dar depinde numai de el dacă va face față sau dacă va bate pasul pe loc ori va regresa.

Eu sper ca el să primească mesajul ăsta - să înțeleagă că sunt oameni care nu acceptă jumătăți de măsură, văicăreli, alintături și altceva. Ești plătit nu bine, ci foarte bine. Se așteaptă de la tine enorm. Dacă nu poți să faci ceea ce ești plătit să faci, atunci foarte repede își pierd interesul. Pentru ei, milioanele nu contează. Preferă să plătească mai mult numai ca să repare o greșeală", a mai spus Ciprian Panait.



Vedeta din lotul lui Al Duhail este Philippe Coutinho (31 de ani), împrumutat de la Aston Villa. Formația din Qatar suportă integral salariul săptămânal de 125.000 de lire, potrivit presei din Anglia.

Salariul lui Florinel Coman, "bani de semințe" în Qatar: "Eu am avut la liga a doua jucători cu aproape două milioane "

Deși pentru campionatul României un salariu anual de două milioane de euro este ceva de neconceput, în Qatar situația stă total diferit, spune Ciprian Panait, care oferă un exemplu de la echipa pe care a antrenat-o, Al-Kharaitiyat.

"Qatarezii își permit să plătească contracte de zeci de milioane pe an. Ei vor plăti clauza de 5 milioane a lui Coman. Pentru ei e ceva așa... bani de semințe! Salariu de două milioane e ceva normal. Eu, la liga a doua, am avut jucători cu salarii de aproape două milioane. Acolo e ceva banal, e ceva obișnuit. E ca și cum în România ar avea un jucător salariu de 150.000.

Mă bucur pentru Coman. A demonstrat în România, e în vârf de formă, dar mie mi-e groază să mă gândesc ce se va întâmpla dacă nu se adaptează și începe cu văicăreala ca alții: 'E greu, e cald, e prea umed, nu se adaptează copilul, nu se adaptează nevasta' - scuze cu care suntem obișnuiți și pe care le citim printre rânduri când vine vorba de jucători care pleacă în acea zonă", a încheiat Panait.



Florinel Coman este căsătorit cu Ioana Timofeciuc. Cei doi au împreună o fetiță, pe Kasia, care va împlini doi ani în iulie.