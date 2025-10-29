OFICIAL Încă un antrenor român în Emirate! A plecat după o săptămână din Superliga, iar acum și-a găsit echipă

Doi antrenori români vor lupta pentru evitarea retrogradării în campionatul din Emiratele Arabe Unite.

După ce Daniel Isăilă a semnat cu FC Baniyas în septembrie, Dibba Al Fujairah l-a instalat în funcția de antrenor pe Ciprian Panait. Echipele celor doi se vor înfrunta chiar în această săptămână - vineri, de la ora 15:00, în runda a șaptea din campionat.

Ciprian Panait a semnat marți contractul cu Dibba Al Fujairah și l-a înlocuit pe portughezul Bruno Pereira, cel care a obținut un singur punct în primele 6 runde din campionat. Românul preia echipa de pe locul 13, penultimul, doar Bani Yas având un start mai slab.

"Mulțumesc clubului pentru această oportunitate și pentru încrederea acordată. Trebuie să luăm ce s-a făcut bun în mandatul precedentului antrenor și să ne dezvoltăm. Avem multe lucruri de îmbunătățit", a spus Ciprian Panait, după ce a semnat cu Dibba.

Panait a antrenat ultima oară la Petrolul Ploiești, în aprilie, însă mandatul său a fost foarte scurt, doar o săptămână. Clubul prahovean ar fi căutat atunci doar un antrenor "paravan" pentru Mehmet Topal, care nu avea licență Pro, iar Panait ar fi refuzat să se afle într-o astfel de postură.

Doctor în educație fizică și lector universitar la UNEFS, Ciprian Panait (48 de ani) are o experiență vastă în țările arabe.  câștigat în Arabia Saudită două titluri cu formația de tineret a lui Al Hilal, a fost interimar la prima echipă, iar în CV-ul său se mai regăsesc Al Raed și Al Batin, formații din prima ligă a Arabiei Saudite. Ultimele două experiențe ale sale au fost în Oman (Sohar SC) și Qatar (Al Kharaitiyat).

VIDEO Ciprian Panait, la Poveștile Sport.ro (15.12.2023)

