Ciprian Panait, noul antrenor de la Dibba Al Fujairah

După ce Daniel Isăilă a semnat cu FC Baniyas în septembrie, Dibba Al Fujairah l-a instalat în funcția de antrenor pe Ciprian Panait. Echipele celor doi se vor înfrunta chiar în această săptămână - vineri, de la ora 15:00, în runda a șaptea din campionat.



Ciprian Panait a semnat marți contractul cu Dibba Al Fujairah și l-a înlocuit pe portughezul Bruno Pereira, cel care a obținut un singur punct în primele 6 runde din campionat. Românul preia echipa de pe locul 13, penultimul, doar Bani Yas având un start mai slab.

"Mulțumesc clubului pentru această oportunitate și pentru încrederea acordată. Trebuie să luăm ce s-a făcut bun în mandatul precedentului antrenor și să ne dezvoltăm. Avem multe lucruri de îmbunătățit", a spus Ciprian Panait, după ce a semnat cu Dibba.

