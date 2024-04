Alibec, campion al României cu Farul și golgheter al constănțenilor în sezonul trecut, cu 14 reușite, a fost lăsat de Gică Hagi să plece gratis în Qatar în vara anului trecut. Atacantul naționalei a semnat cu Muaither SC, o echipă mică din Qatar, care are emoții în privința retrogradării.

Ciprian Panait: "Coman ar trebui să învețe din experiența lui Alibec"

Alibec este titular meci de meci, a marcat 4 goluri în 18 partide jucate în Qatar Stars League, însă Muaither este penultima clasată și ar putea disputa un baraj pentru evitarea retrogradării. Gigi Becali a anunțat că în vară și-ar dori să îl transfere pe atacant la FCSB, în tentativa de a-și întări lotul pentru competițiile europene.

Situația lui Denis Alibec de la Muaither este o enigmă pentru Ciprian Panait (47 de ani), antrenor cu o experiență bogată în țările arabe, care a lucrat inclusiv în Qatar, la divizionara secundă Al-Kharaitiyat.

Panait spune că situația prin care trece Denis Alibec ar trebui să fie o lecție pentru Florinel Coman, despre care s-a scris că ar urma să plece tot în Qatar, la Al Duhail.

"Muaither e o echipă foarte mică din Qatar. E o echipă care a stat foarte mulți ani în liga a doua. Eu am jucat contra lor acum doi ani în campionat. Aveau câțiva jucători buni, dar e o echipă mică.

Vă dați seama? Alibec se chinuie acolo. Ai plecat în calitate de golgheter al campioanei Farul și s-a dus acolo, dar nu a reușit să se impună. Să te impui nu înseamnă să rămâi la Muaither, ci să mergi la Al Sadd, la Al Duhail, la Al Rayyan, la Al Gharafa, la primele patru echipe de acolo, care își permit să ia oricând pe oricine.

El acum se gândește sau crede că e mai bine să vină înapoi în țară. Vă dați seama... chestiile sunt cusute cu ață albă în direcția asta. Dacă ești bine văzut, dacă ești sigur pe tine, niciodată nu renunți la ce e acolo, la organizarea de acolo, la banii de acolo. Acolo nu trebuie să te gândești dacă ai deplasare, avion. Acolo trebuie doar să dai maxim pe teren. Coman ar trebui să învețe din experiența lui Alibec", a spus Ciprian Panait, pentru Sport.ro.

Denis Alibec voia să plece încă din iarnă!

În fereastra de mercato din iarnă s-a discutat despre o revenire a lui Denis Alibec la Farul Constanța. Inclusiv atacantul lăsa de înțeles că este nemulțumit de nivelul antrenamentelor și de ceea ce îi solicită antrenorul lui Muaither, însă, în cele din urmă, a rămas în Qatar, unde va și încheia sezonul.

"Am vorbit și cu Mister (n.r. antrenorul lui Muaither), poate mă transfer acum în iarnă. Dacă nu, sper să joc cât mai bine aici și să câștigăm câteva meciuri să mergem mai sus. Ritmul meciurilor este unul bun, dar la antrenamente nu este ritmul atât de intens.

Am înțeles, conform noilor reguli, că aș putea juca și la a treia echipă într-un an, sau, dacă nu, la Farul Constanța. Prima oară trebuie să mă gândesc să joc aici pentru că am contract cu ei

Aici joc extremă dreaptă în 4-3-3. Antrenorul îmi cere să cobor mereu cu fundașul, dar este destul de greu pentru mine pentru că nu am mai făcut asta", declara Denis Alibec, în decembrie.