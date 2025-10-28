Se spune că, în fotbal, poți antrena cam orice, mai puțin norocul. Cosmin Olăroiu (56 de ani) tocmai s-a convins de acest lucru.

Degeaba a făcut Oli trei cantonamente, unul în Austria și două pe plan local, în decurs de o lună și jumătate, cu naționala Emiratelor! Într-un final, toată munca sa a fost irosită, aruncată pe apa sâmbetei, de un portar gafeur!

Vorbim despre Khalid Eisa, un veteran chiar, cu o experiență imensă, la 36 de ani. În meciul decisiv de calificare pentru Cupa Mondială din 2026, cel cu Qatar, naționala Emiratelor a „murit“ pe mâna lui Khalid Eisa!

Fanii cer ca Khalid Eisa să nu mai joace la națională!

Ziua de 14 octombrie ar fi trebuit să devină una istorică pentru selecționata pregătită de Cosmin Olăroiu. Pentru că, după 2-1 cu Oman pe 11 octombrie, reprezentativa Emiratelor avea două variante în decisivul meci cu Qatar, la Doha: victoria sau remiza ar fi trimis Emiratele la doar al doilea Mondial, după cel din 1990, în Italia.

Arabii au pierdut însă, la Doha, scor 1-2. Iar golul care a făcut diferența, în favoarea Qatarului, a fost înscris, în minutul 74, de Miguel, după o gafă monumentală a portarului Khalid Eisa. Jucătorul de la Al-Ain a ieșit pe sub minge, permițându-i lui Miguel să puncteze.

De acum, calificarea Emiratelor la Mondiale ține de niște socoteli foarte complicate. Mai întâi, naționala pregătită de Oli trebuie să treacă de Irak, în cadrul unui baraj asiatic, programat pentru 13 noiembrie (Abu-Dhabi) și 18 noiembrie (Basra).

Învingătoarea acestui duel va merge la barajele intercontinentale din martie 2026. Unde se dau ultimele două bilete pentru CM 2026.

