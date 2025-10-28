VIDEO „Groparul“ lui Olăroiu, distrus în Emirate: „Afară cu el!“

Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Visul naționalei Emiratelor, de a prinde al doilea Mondial din istoria țării, a fost spulberat, în această lună, din cauza unui portar aerian.

TAGS:
Cosmin OlaroiuEmiratele Arabe UniteKhalid Eisa
Din articol

Se spune că, în fotbal, poți antrena cam orice, mai puțin norocul. Cosmin Olăroiu (56 de ani) tocmai s-a convins de acest lucru.

Degeaba a făcut Oli trei cantonamente, unul în Austria și două pe plan local, în decurs de o lună și jumătate, cu naționala Emiratelor! Într-un final, toată munca sa a fost irosită, aruncată pe apa sâmbetei, de un portar gafeur! 

Vorbim despre Khalid Eisa, un veteran chiar, cu o experiență imensă, la 36 de ani. În meciul decisiv de calificare pentru Cupa Mondială din 2026, cel cu Qatar, naționala Emiratelor a „murit“ pe mâna lui Khalid Eisa!

Fanii cer ca Khalid Eisa să nu mai joace la națională!

Ziua de 14 octombrie ar fi trebuit să devină una istorică pentru selecționata pregătită de Cosmin Olăroiu. Pentru că, după 2-1 cu Oman pe 11 octombrie, reprezentativa Emiratelor avea două variante în decisivul meci cu Qatar, la Doha: victoria sau remiza ar fi trimis Emiratele la doar al doilea Mondial, după cel din 1990, în Italia.

Arabii au pierdut însă, la Doha, scor 1-2. Iar golul care a făcut diferența, în favoarea Qatarului, a fost înscris, în minutul 74, de Miguel, după o gafă monumentală a portarului Khalid Eisa. Jucătorul de la Al-Ain a ieșit pe sub minge, permițându-i lui Miguel să puncteze.

De acum, calificarea Emiratelor la Mondiale ține de niște socoteli foarte complicate. Mai întâi, naționala pregătită de Oli trebuie să treacă de Irak, în cadrul unui baraj asiatic, programat pentru 13 noiembrie (Abu-Dhabi) și 18 noiembrie (Basra).

Învingătoarea acestui duel va merge la barajele intercontinentale din martie 2026. Unde se dau ultimele două bilete pentru CM 2026.

Până atunci, fanii din Emirate cer excluderea „groparului“ Khalid Eisa (foto, sus) de la națională! Într-un sondaj de opinie publicat de presa locală, 61% dintre suporteri îi cer lui Olăroiu să nu-l mai folosească pe Khalid Eisa, în partidele cu Irak.

Fanii au și soluția, pentru următoarele meciuri ale naționalei. Ei vor ca titularul dintre buturi să fie Fahad Al-Dhanhani, în vârsta de 34 de ani, care joacă la Bani Yas, echipa antrenată de Daniel Isăilă. O altă propunere îl vizează pe tânărul Hamad Al-Meqebaali (22 de ani), de la campioana Shabab Al-Ahli și cel mai promițător portar al noului val.

Decizia titularizării portarului pentru dubla cu Irak va fi luată de Olăroiu, după discuții și analize cu Eugen Nae, antrenor cu portarii în naționala Emiratelor.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce a descoperit un bărbat care a depus 770.000 de euro la bancă timp de 3 ani, după ce a pus contul pe numele soției
Ce a descoperit un bărbat care a depus 770.000 de euro la bancă timp de 3 ani, după ce a pus contul pe numele soției
ARTICOLE PE SUBIECT
Emisiune incendiară despre Olăroiu &icirc;n Emirate: &bdquo;O prostie ce spuneți!&ldquo;
Emisiune incendiară despre Olăroiu în Emirate: „O prostie ce spuneți!“
Scandal monstru &icirc;n Emirate cu Olăroiu și liderul naționalei, &icirc;n prim-plan: &bdquo;O rușine!&ldquo;
Scandal monstru în Emirate cu Olăroiu și liderul naționalei, în prim-plan: „O rușine!“
Verdictul arabilor &icirc;n cazul lui Olăroiu: &bdquo;Ăsta e clar!&ldquo;
Verdictul arabilor în cazul lui Olăroiu: „Ăsta e clar!“
ULTIMELE STIRI
Marius Șumudică a explodat c&acirc;nd a fost comparat cu G&acirc;lcă: &bdquo;Cu tot respectul pentru toți de acolo&rdquo;
Marius Șumudică a explodat când a fost comparat cu Gâlcă: „Cu tot respectul pentru toți de acolo”
Adrian Mutu &icirc;și face praf fostele echipe: &rdquo;Te ia durerea de cap!&rdquo; / &rdquo;Dezastru!&rdquo;
Adrian Mutu își face praf fostele echipe: ”Te ia durerea de cap!” / ”Dezastru!”
ACUM FK Csikszereda - Sepsi OSK, derby secuiesc &icirc;n Cupa Rom&acirc;niei! REMONTADA &icirc;n Sporting Liești &ndash; Oțelul Galați
ACUM FK Csikszereda - Sepsi OSK, derby secuiesc în Cupa României! REMONTADA în Sporting Liești – Oțelul Galați
Arabii pregătesc un stadion de neimaginat! Cum va arăta arena suspendată la 350 de metri &icirc;nălțime
Arabii pregătesc un stadion de neimaginat! Cum va arăta arena suspendată la 350 de metri înălțime
Cristi Bălgrădean a reacționat după ce a văzut clasamentul din Superligă: &rdquo;Nu-mi convine. Situația e gravă&rdquo;
Cristi Bălgrădean a reacționat după ce a văzut clasamentul din Superligă: ”Nu-mi convine. Situația e gravă”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
După ce a ajuns pe ultimul loc &icirc;n Serie A, Dan Șucu și-a anunțat decizia &icirc;n Italia

După ce a ajuns pe ultimul loc în Serie A, Dan Șucu și-a anunțat decizia în Italia

NU pentru revenirea la CFR Cluj: M-au dat afară de două ori!

NU pentru revenirea la CFR Cluj: "M-au dat afară de două ori!"

Mirel Rădoi, OUT de la Craiova? Reacția lui Mihai Rotaru

Mirel Rădoi, OUT de la Craiova? Reacția lui Mihai Rotaru

Tragic! Fotbalistul lui Inter a omor&acirc;t un om &icirc;n scaun cu rotile. Cristi Chivu și-a anunțat decizia

Tragic! Fotbalistul lui Inter a omorât un om în scaun cu rotile. Cristi Chivu și-a anunțat decizia

Real Madrid a luat decizia &icirc;n cazul lui Vinicius, după criza de nervi din El Clasico

Real Madrid a luat decizia în cazul lui Vinicius, după criza de nervi din El Clasico

&Icirc;ncepe revoluția la FCSB! Cine sunt cei 6 jucători cărora li se pregătește plecarea

Începe revoluția la FCSB! Cine sunt cei 6 jucători cărora li se pregătește plecarea



Recomandarile redactiei
Adrian Mutu &icirc;și face praf fostele echipe: &rdquo;Te ia durerea de cap!&rdquo; / &rdquo;Dezastru!&rdquo;
Adrian Mutu își face praf fostele echipe: ”Te ia durerea de cap!” / ”Dezastru!”
Cristi Bălgrădean a reacționat după ce a văzut clasamentul din Superligă: &rdquo;Nu-mi convine. Situația e gravă&rdquo;
Cristi Bălgrădean a reacționat după ce a văzut clasamentul din Superligă: ”Nu-mi convine. Situația e gravă”
ACUM FK Csikszereda - Sepsi OSK, derby secuiesc &icirc;n Cupa Rom&acirc;niei! REMONTADA &icirc;n Sporting Liești &ndash; Oțelul Galați
ACUM FK Csikszereda - Sepsi OSK, derby secuiesc în Cupa României! REMONTADA în Sporting Liești – Oțelul Galați
Arabii pregătesc un stadion de neimaginat! Cum va arăta arena suspendată la 350 de metri &icirc;nălțime
Arabii pregătesc un stadion de neimaginat! Cum va arăta arena suspendată la 350 de metri înălțime
Tragic! Fotbalistul lui Inter a omor&acirc;t un om &icirc;n scaun cu rotile. Cristi Chivu și-a anunțat decizia
Tragic! Fotbalistul lui Inter a omorât un om în scaun cu rotile. Cristi Chivu și-a anunțat decizia
Alte subiecte de interes
Cosmin Olăroiu a ajuns la capătul răbdării: Sincer, m-am săturat!
Cosmin Olăroiu a ajuns la capătul răbdării: "Sincer, m-am săturat!"
Olăroiu a pierdut Supercupa! Eșec umilitor după ce a condus cu 2-0
Olăroiu a pierdut Supercupa! Eșec umilitor după ce a condus cu 2-0
Golgheterul rom&acirc;n cu 5 titluri consecutive de campion &icirc;n străinătate a devenit liber de contract!
Golgheterul român cu 5 titluri consecutive de campion în străinătate a devenit liber de contract!
Au bătut palma! Daniel Isăilă schimbă echipa
Au bătut palma! Daniel Isăilă schimbă echipa
CITESTE SI
Tragedie la Spitalul Județean Buzău: Directorul medical, Ștefania Szabo, găsită moartă &icirc;n camera de gardă la doar 37 de ani

stirileprotv Tragedie la Spitalul Județean Buzău: Directorul medical, Ștefania Szabo, găsită moartă în camera de gardă la doar 37 de ani

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Ce a descoperit un bărbat care a depus 770.000 de euro la bancă timp de 3 ani, după ce a pus contul pe numele soției

stirileprotv Ce a descoperit un bărbat care a depus 770.000 de euro la bancă timp de 3 ani, după ce a pus contul pe numele soției

Facturile uriașe la energie plătite de rom&acirc;ni au ajuns &icirc;n atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles

stirileprotv Facturile uriașe la energie plătite de români au ajuns în atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!