Emisiune incendiară despre Olăroiu în Emirate: „O prostie ce spuneți!“

Emisiune incendiară despre Olăroiu &icirc;n Emirate: &bdquo;O prostie ce spuneți!&ldquo; CM 2026
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Naționala Emiratelor a ratat calificarea directă la Mondiale, iar de aici s-a născut o întreagă dezbatere în micuțul stat din zona Golfului Persic.

TAGS:
Cosmin OlaroiuEmiratele Arabe Unite
Din articol

Cosmin Olăroiu (56 de ani) a devenit, în luna mai, primul selecționer român din istoria Emiratelor Arabe Unite. 

În decizia conducătorilor fotbalului din această țară a contat un criteriu decisiv. Concret, Oli e cel mai de succes antrenor din istoria Emiratelor. Românul are un total de 23 de trofee, de când și-a început cariera pe banca tehnică, iar 16 dintre ele au fost cucerite cu formații din Emirate. Chiar cu scurt timp înainte de a deveni selecționerul naționalei, Oli a câștigat Champions League 2 cu Sharjah, performanță istorică pentru un club din Emiratele Arabe Unite.

Dezbatere născută după înfrângerea cu Qatar

Cu acest CV excelent, Olăroiu e perceput drept un garant al succesului printre antrenorii din Asia. De aceea, arabii și-au pus toate speranțele în el, fiind convinși că, dacă e un tehnician capabil să ducă naționala Emiratelor la Mondiale – are o singură calificare în toată istoria ei, cea din 1990 -, atunci acela e Oli.

Cum însă în fotbal nu există garanții, deocamdată, românul n-a reușit să îndeplinească visul unei țări. Cu precizarea că, după cum Sport.ro a scris aici, naționala Emiratelor rămâne în cursa calificării pentru CM 2026.

Revenind la Oli, el a devenit subiectul unei dezbateri aprinse, în Emirate, după partida de la Doha, 1-2 cu Qatar, care a compromis șansa calificării directe la Mondiale. Au fost voci care au sugerat că românul poate fi un antrenor de succes doar la nivel de cluburi, nu și la nivelul echipelor naționale.

„Influența lui Olăroiu e evidentă deja“

Acest subiect a născut o discuție aprinsă și în studioul unui post local de televiziune. Aici, moderatorul a reluat această idee, cum că Oli e antrenor de echipe de club și că numirea sa, în fruntea naționalei Emiratelor, n-a fost o idee tocmai inspirată a federației. 

Auzind acest lucru, Eid Baroot (foto sus), un foarte respectat antrenor din Emirate, a intervenit prompt, în apărarea lui Olăroiu.

E o prosite să spui așa ceva (n.r. – că Olăroiu e bun doar la echipe de club). Personal, resping total o asemenea idee, care văd că circulă la noi, de la începutul săptămânii. Un antrenor competent e un antrenor competent, indiferent unde muncește. Cosmin e printre cei mai buni antrenori care au lucrat în fotbalul din Emirate. Inclusiv acum, la echipa națională, influența sa pozitivă asupra jocului e deja evidentă. Și sunt convins că, dacă îi acordăm timp, naționala noastră va deveni și mai bună pe viitor“, a spus Eid Baroot.

„Să rămânem alături de echipa națională“

Discuția a continuat în studio cu intervenția lui Yousef Al-Zaabi, antrenor cu portarii la naționala de tineret a Emiratelor.

Acesta a amintit că pentru prima reprezentativă urmează dubla cu Irak, pe 13 și 18 noiembrie, în barajul continental de calificare pentru ultima fază a preliminariilor, cea cu barajele intercontinentale.

Acum nu e momentul să căutăm un țap ispășitor. Trebuie să rămânem alături de echipa noastră națională și să avem încredere în toți cei care fac parte din acest grup. Naționala are nevoie de susținere acum, nu de atacuri. E clar că s-a ratat o oportunitate imensă, în meciul cu Qatar, dar încă putem ajunge la Mondiale. Și trebuie să credem în șansa noastră“, a încheiat Al-Zaabi.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Și Pompierii, și Distrigaz susțin că au închis gazele înaintea exploziei devastatoare din Rahova. Ancheta e complexă
Și Pompierii, și Distrigaz susțin că au &icirc;nchis gazele &icirc;naintea exploziei devastatoare din Rahova. Ancheta e complexă
ARTICOLE PE SUBIECT
Scandal monstru &icirc;n Emirate cu Olăroiu și liderul naționalei, &icirc;n prim-plan: &bdquo;O rușine!&ldquo;
Scandal monstru în Emirate cu Olăroiu și liderul naționalei, în prim-plan: „O rușine!“
Verdictul arabilor &icirc;n cazul lui Olăroiu: &bdquo;Ăsta e clar!&ldquo;
Verdictul arabilor în cazul lui Olăroiu: „Ăsta e clar!“
Controverse uriașe după ce Cosmin Olăroiu a ratat calificarea la Mondial: &rdquo;Nu mi se pare fair-play!&rdquo;
Controverse uriașe după ce Cosmin Olăroiu a ratat calificarea la Mondial: ”Nu mi se pare fair-play!”
ULTIMELE STIRI
Universitatea Craiova - Unirea Slobozia 1-0: eliminare, urmată de deschiderea scorului
Universitatea Craiova - Unirea Slobozia 1-0: eliminare, urmată de deschiderea scorului
Rom&acirc;nia, componență inedită la Billie Jean King Cup. Pe cine a convocat Alexandru Dulgheru
România, componență inedită la Billie Jean King Cup. Pe cine a convocat Alexandru Dulgheru
Premier League | Manchester City - Everton, ACUM pe VOYO. Alte patru meciuri se joacă acum
Premier League | Manchester City - Everton, ACUM pe VOYO. Alte patru meciuri se joacă acum
Grozavu l-a lăsat pe reporter cu gura căscată: &bdquo;Obiectiv? Asta ne dorim, &icirc;n primul r&acirc;nd&ldquo;
Grozavu l-a lăsat pe reporter cu gura căscată: „Obiectiv? Asta ne dorim, în primul rând“
Dezastru pentru fostul antrenor al lui Drăgușin! Demis &icirc;n 39 de zile, a intrat &icirc;n istoria neagră a Angliei
Dezastru pentru fostul antrenor al lui Drăgușin! Demis în 39 de zile, a intrat în istoria neagră a Angliei
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
După ce l-a făcut praf pe Lucescu, Rădoi a fost sunat de Gigi Becali: Băi, nu-ți ajung 11 puncte? Pentru ce ești supărat?

După ce l-a făcut praf pe Lucescu, Rădoi a fost sunat de Gigi Becali: "Băi, nu-ți ajung 11 puncte? Pentru ce ești supărat?"

Mihai Stoica &icirc;i cere plecarea: Să i se str&acirc;ngă m&acirc;na și să i se dea o medalie

Mihai Stoica îi cere plecarea: "Să i se strângă mâna și să i se dea o medalie"

Mihai Stoica, reacție neașteptată după lovitura dată de UEFA &icirc;n războiul Steaua - FCSB

Mihai Stoica, reacție neașteptată după lovitura dată de UEFA în războiul Steaua - FCSB

Haos &icirc;n Gruia, tun &icirc;n Pipera? Becali forțează transferul iernii și &icirc;l vrea pe starul de la CFR Cluj

Haos în Gruia, tun în Pipera? Becali forțează transferul iernii și îl vrea pe starul de la CFR Cluj

Victor Pițurcă a numit echipa din Rom&acirc;nia cu care ar semna: &bdquo;Acolo aș reveni!&rdquo;

Victor Pițurcă a numit echipa din România cu care ar semna: „Acolo aș reveni!”

ANAF a publicat lista rușinii! Rapid, campioană la datorii cu o gaură de 700.000 &euro;. Alte 8 cluburi, somate să plătească

ANAF a publicat lista rușinii! Rapid, campioană la datorii cu o gaură de 700.000 €. Alte 8 cluburi, somate să plătească



Recomandarile redactiei
Grozavu l-a lăsat pe reporter cu gura căscată: &bdquo;Obiectiv? Asta ne dorim, &icirc;n primul r&acirc;nd&ldquo;
Grozavu l-a lăsat pe reporter cu gura căscată: „Obiectiv? Asta ne dorim, în primul rând“
Dezastru pentru fostul antrenor al lui Drăgușin! Demis &icirc;n 39 de zile, a intrat &icirc;n istoria neagră a Angliei
Dezastru pentru fostul antrenor al lui Drăgușin! Demis în 39 de zile, a intrat în istoria neagră a Angliei
Premier League | Manchester City - Everton, ACUM pe VOYO. Alte patru meciuri se joacă acum
Premier League | Manchester City - Everton, ACUM pe VOYO. Alte patru meciuri se joacă acum
Coman, altă lovitură cruntă &icirc;n Qatar: e prima dată c&acirc;nd i se &icirc;nt&acirc;mplă așa ceva!
Coman, altă lovitură cruntă în Qatar: e prima dată când i se întâmplă așa ceva!
Universitatea Craiova - Unirea Slobozia 1-0: eliminare, urmată de deschiderea scorului
Universitatea Craiova - Unirea Slobozia 1-0: eliminare, urmată de deschiderea scorului
Alte subiecte de interes
Cosmin Olăroiu a ajuns la capătul răbdării: Sincer, m-am săturat!
Cosmin Olăroiu a ajuns la capătul răbdării: "Sincer, m-am săturat!"
Olăroiu a pierdut Supercupa! Eșec umilitor după ce a condus cu 2-0
Olăroiu a pierdut Supercupa! Eșec umilitor după ce a condus cu 2-0
Golgheterul rom&acirc;n cu 5 titluri consecutive de campion &icirc;n străinătate a devenit liber de contract!
Golgheterul român cu 5 titluri consecutive de campion în străinătate a devenit liber de contract!
Au bătut palma! Daniel Isăilă schimbă echipa
Au bătut palma! Daniel Isăilă schimbă echipa
CITESTE SI
Și Pompierii, și Distrigaz susțin că au &icirc;nchis gazele &icirc;naintea exploziei devastatoare din Rahova. Ancheta e complexă

stirileprotv Și Pompierii, și Distrigaz susțin că au închis gazele înaintea exploziei devastatoare din Rahova. Ancheta e complexă

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Filmul tragediei din Rahova. Blocul explodat arată de parcă a fost lovit de o rachetă. &bdquo;Etajul 7 a ajuns la etajul 5&rdquo;

stirileprotv Filmul tragediei din Rahova. Blocul explodat arată de parcă a fost lovit de o rachetă. „Etajul 7 a ajuns la etajul 5”

Medicul Flavia Groșan, &icirc;n comă profundă la Spitalul Județean Oradea - surse. Ce spun medicii

stirileprotv Medicul Flavia Groșan, în comă profundă la Spitalul Județean Oradea - surse. Ce spun medicii

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!