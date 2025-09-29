„Groparul“ Craiovei a făcut prăpăd după plecarea din România: dezastrul său, „moștenit“ de un român

„Groparul" Craiovei a făcut prăpăd după plecarea din România: dezastrul său, „moștenit" de un român
Amir Kiarash
În fotbalul nostru intern foarte slab ajung, periodic, și niște străini dubioși. Care cu greu își găsesc de lucru, după ce pleacă din România. Iar când prind un contract în afara țării, își demonstrează incompetența. 

Universitatea Craiova stă acum în fruntea clasamentului Superligii, însă până să găsească un echilibru, la revenirea lui Rădoi pe bancă, echipa a fost supusă multor experimente. Eșuate de cele mai multe ori!

În această categorie intră și numirea lui Ivaylo Petev (foto sus, 50 de ani). În noiembrie 2023, bulgarul a fost adus cu surle și trâmbițe, în Bănie, având drept obiectiv locurile 1-3 în campionat și câștigarea Cupei României. Ce a făcut Ivaylo Petev? A ratat ambele obiective cu brio!

În 20 de partide pe banca Universității, tehnicianul bulgar a adunat 10 victorii, 5 egaluri și 5 înfrângeri, golaveraj 34-27. Cu Petev în frunte, oltenii au părăsit Cupa României, în sferturi, eliminați fiind de Oțelul Galați (0-1). La trei zile după acest rateu, a venit eșecul din etapa a 3-a din play-off, 0-2 cu FCSB, în deplasare. Acest ultim rezultat a lăsat Craiova pe locul 3 din 6 în play-off, la 10 puncte de liderul FCSB, care avea să și câștige titlul.

Cu paharul răbdării plin, Mihai Rotaru a tăiat în carne vie și a oficializat concedierea lui Ivaylo Petev pe 10 aprilie 2024.

Ivaylo Petev, un dezastru istoric în Emirate

După plecarea sa din România, Petev a stat pe bară. Mult și bine! Până când și-a găsit de lucru, în luna mai a acestui an. Atunci, a fost numit la Bani Yas din Emiratele Arabe Unite, înlocuindu-l pe Daniel Isăilă (53 de ani). Acesta a salvat echipa de la retrogradare, după campionatul trecut, însă nu s-a înțeles cu conducere asupra prelungirii contractului.

La ce a făcut Petev, după numirea sa în funcție, arabii au ajuns să-și dea palme de nervi! Cu fostul antrenor al Craiovei pe bancă, Bani Yas a ajuns să aibă cel mai slab de start de sezon din istoria campionatului din Emirate: patru înfrângeri în primele patru etape, niciun gol marcat!

Tocmai de aceea, lui Petev i s-a arătat ușa și dezastrul provocat de el a fost „moștenit“ de Daniel Isăilă. Pentru că acesta a fost readus pe bancă, în disperare de cauză. Din păcate pentru arabi, și primul meci cu Isăilă a fost pierdut, săptămâna trecută: 0-1 cu Ajman.

În ciuda acestei situații, Isăilă e optimist. După cum a declarat în presa arabă.

La ora actuală, din ce văd, problema e mai mult una mentală decât tehnico-tactică. Simt o mare frustrare printre jucătorii mei. Ceea ce s-a văzut și pe finalul meciului cu Ajman (n.r – Bani Yas a avut doi eliminați). E nevoie de multă muncă, ca să le redăm jucătorilor încrederea pierdută. Trebuie să privim înainte acum, să facem sacrificii mai mari și să credem în posibilitățile noastre. Vom continua să muncim din greu până la final. Sunt optimist că, făcând asta, vom putea construi o echipă puternică. Mai ales că jucătorii sunt conștienți că au o mare responsabilitate față de acest club“, a spus Isăilă.

