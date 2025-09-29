„Groparul“ Craiovei a făcut prăpăd după plecarea din România: dezastrul său, „moștenit“ de un român

Universitatea Craiova stă acum în fruntea clasamentului Superligii, însă până să găsească un echilibru, la revenirea lui Rădoi pe bancă, echipa a fost supusă multor experimente. Eșuate de cele mai multe ori!

În această categorie intră și numirea lui Ivaylo Petev (foto sus, 50 de ani). În noiembrie 2023, bulgarul a fost adus cu surle și trâmbițe, în Bănie, având drept obiectiv locurile 1-3 în campionat și câștigarea Cupei României. Ce a făcut Ivaylo Petev? A ratat ambele obiective cu brio!

În 20 de partide pe banca Universității, tehnicianul bulgar a adunat 10 victorii, 5 egaluri și 5 înfrângeri, golaveraj 34-27. Cu Petev în frunte, oltenii au părăsit Cupa României, în sferturi, eliminați fiind de Oțelul Galați (0-1). La trei zile după acest rateu, a venit eșecul din etapa a 3-a din play-off, 0-2 cu FCSB, în deplasare. Acest ultim rezultat a lăsat Craiova pe locul 3 din 6 în play-off, la 10 puncte de liderul FCSB, care avea să și câștige titlul.

Cu paharul răbdării plin, Mihai Rotaru a tăiat în carne vie și a oficializat concedierea lui Ivaylo Petev pe 10 aprilie 2024.

Ivaylo Petev, un dezastru istoric în Emirate

După plecarea sa din România, Petev a stat pe bară. Mult și bine! Până când și-a găsit de lucru, în luna mai a acestui an. Atunci, a fost numit la Bani Yas din Emiratele Arabe Unite, înlocuindu-l pe Daniel Isăilă (53 de ani). Acesta a salvat echipa de la retrogradare, după campionatul trecut, însă nu s-a înțeles cu conducere asupra prelungirii contractului.

La ce a făcut Petev, după numirea sa în funcție, arabii au ajuns să-și dea palme de nervi! Cu fostul antrenor al Craiovei pe bancă, Bani Yas a ajuns să aibă cel mai slab de start de sezon din istoria campionatului din Emirate: patru înfrângeri în primele patru etape, niciun gol marcat!

Tocmai de aceea, lui Petev i s-a arătat ușa și dezastrul provocat de el a fost „moștenit“ de Daniel Isăilă. Pentru că acesta a fost readus pe bancă, în disperare de cauză. Din păcate pentru arabi, și primul meci cu Isăilă a fost pierdut, săptămâna trecută: 0-1 cu Ajman.

