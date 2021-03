Scandal politic la Budapesta din cauza fotbalului! Tunelul secret prin care Viktor Orban va intra in stadion a incins spiritele

Autoritatile din Ungaria vor sa construiasca un tunel secret prin care Viktor Orban, politicieni importanti si invitati speciali sa intre in stadion si sa evite publicul.

Janos Stummer, presedintele Comitetului de Securitate Nationala al Parlamentului Ungariei, a dezvaluit informatii clasificate despre planurile guvernului condus de Viktor Orban de a construi un tunel secret sub "Puskas Arena" din Budapesta. Acesta ar urma sa coste 5.5 milioane de euro, va fi lung de 50 de metri si va fi construit pentru a permite "persoanelor protejate" - cum ar fi presedintele Viktor Orban, politicienii cu functii importante din Ungaria, sefii de stat internationali, vizitatorii straini de rang inalt, artistii sau alti invitați speciali - sa fie introdusi in siguranta in arena, in secret, departe de ochii publicului larg, fara a perturba circulatia pietonala si auto in timpul evenimentelor.

Conform site-ului insighthungary.444.hu, detaliile de constructie au fost clasificate ca secret de stat pentru a nu se cunoaste locatiile cailor de evacuare si ale sistemului de supraveghere si securitate si pentru a preveni astfel eventuale atacuri huliganice sau teroriste. Stummer, care face parte din partidul de opozitie Jobbik, a spus ca a incercat sa opreasca investitia, dar politicienii din Fidesz, partidul condus de Viktor Orban si aflat la guvernare, au modificat regulile sesiunii pentru a permite proiectului sa fie promovat si apoi votat.

"Puskas Arena" se afla in al 14-lea district din Budapesta si are o capacitate de 67.217 locuri, fiind cel mai mare stadion din Ungaria. A fost construit pe locul fostului Stadion "Ferenc Puskas", a fost ridicat intre 2017 si 2019, a costat 600 de milioane de euro si urmeaza sa organizeze meciuri din Grupa F a Euro 2020, intre tara gazda, Franta si Portugalia. Arena poarta numele fostului mare jucator maghiar Ferenc Puskas, fost capitan al nationalei Ungariei si una dintre primele mari vedete ale fotbalului mondial, care a fost legitimat la Real Madrid si Honved Budapesta. In ultimele saptamani, din cauza restrictiilor europene de circulatie din cauza Covid-19, locatia a gazduit si meciurile Borussia Monchengladbach - Manchester City (Champions League) si Wolfsberger - Tottenham (Europa League), dar si ambele manse ale intalnirii dintre Liverpool si RB Leipzig (Champions League).