Cele mai frumoase stadioane din Europa de Est! Cu cine concurează Arena Națională și Ion Oblemenco

România este una dintre țările din Europa de Est care a progresat foarte mult în ultima vreme din punct de vedere al infrastructurii.

Stadionul Steaua, Rapid Arena și Arcul de Triumf sunt doar câteva din stadioanele construite în ultimii ani. Arena Națională, Stadionul Ilie Oană și Cluj Arena au fost toate finalizate în anul 2011, dar ia să vedem cât de mult au progresat țările din apropierea noastră în ultimii ani în infrastructură.

Donbass Arena (Donetsk, Ucraina)

Construit de multimiliardarul Rinat Akhmetov pentru Șahtior Donetsk, stadionul cu o capacitate de 52.000 de locuri nu mai este în folosință încă din anul 2014 din cauza războiului din regiunea Donbass. Costul final al construcției a fost de peste 400 de milioane de dolari, iar stadionul a găzduit cinci meciuri de la Campionatul European de Fotbal din 2012.

Puskás Aréna (Budapesta, Ungaria)

Construcțiile grandiosului stadion din Budapesta au început în 2017 și au fost finalizate înainte de anul 2019. Are o capacitate de 67,000 de locuri și îndeplinește toate condițiile impuse de UEFA și FIFA, primind astfel patru stele din partea forului european. Puskas Arena a înlocuit fostul stadionul Ferenc Puskas, construit în 1948 și demolat în octombrie 2016, dar denumirea a rămas în onoarea marelui atacant maghiar. De asemenea, acesta a găzduit patru meciuri de la Euro 2020 și va susține finala Europa League din 2023.

Agia Sophia Stadium (Atena, Grecia)

Cunoscut și ca OPAP Arena, Stadionul Agia Sophia se estimează a fi finalizat undeva pe la jumătatea anului viitor. Acesta va fi folosit de echipa AEK Atena și va costa în jur de 80 de milioane de euro. Construcția stadionului a început în 2017, dar firmele responsabile au împărțit proiectul în trei etape pentru a reduce costurile. Arena va avea 31.800 de locuri și va primi patru stele UEFA.

Air Albania Stadium (Tirana, Albania)

Arena Kombetare sau Air Albania Stadium a fost construit în locul stadionului Qemal Stafa, care era folosit de către două echipe de club din capitală și de naționala Albaniei. Cel mai mare stadion din Albania are capacitatea de 22,500 de locuri și va găzdui finala UEFA Conference League din sezonul acesta. Costul construcției s-a ridicat la 85 de milioane de euro și arena a primit patru stele UEFA, fiind, de asemenea, cel mai modern stadion din Albania.

Stadionul echipei naționale a Slovaciei, dar și al echipei Slovan Bratislava, a fost finalizat în anul 2019. Acest proiect a fost făcut în colaborare cu antreprenorul slovac Ivan Kmotrik, care este și conducătorul clubului Slovan Bratislava, și Guvernul Slovaciei. Arena are o capacitate de 22,500 de locuri și a înlocuit fostul stadion Tehelne pole, care a fost demolat în vara lui 2013. Stadionul are dotări la standarde de cea mai înaltă calitate și are patru stele UEFA.

