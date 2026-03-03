Universitatea Craiova conduce cu 59 de puncte, urmată de Rapid București (55) și Dinamo București (52). Locul 4 este ocupat de U Cluj (51), pe 5 este CFR Cluj (50), iar ultima echipă calificată în play-off, FC Argeș, are 49 de puncte.

Fostul atacant Andrei Cristea, acum antrenor la Concordia Chiajna, a analizat situația din play-off și perspectivele echipelor.

Andrei Cristea știe cine câștigă Superliga! A numit patru echipe

Cristea consideră că patru echipe se vor bate pentru titlu: Universitatea Craiova, Rapid, Dinamo și CFR Cluj. În ceea ce privește Dinamo București, el atrage atenția asupra absenței lui Karamoko, accidentat, care va fi cheia performanțelor următoare.

„Mi-a plăcut foarte mult tactica lui Bogdan Andone. Golul lui Matos a fost unul foarte frumos, pe merit. Tot sezonul, FC Argeș a jucat foarte bine. Are un an de succes.

Dinamo e într-o scădere, a fost învinsă și de Rapid, dar în fotbal sunt momente și momente. Sunt convins că Dinamo are forța să se bată la campionat. Kopic are capacitatea să o redreseze pe Dinamo după aceste înfrângeri.

Va conta foarte mult cât va lipsi Karamoko. Acolo va fi cheia pentru următoarele meciuri. E un jucător foarte important. E o pierdere mare. Probabil va intra din nou Soro ca atacant, care chiar a reușit să marcheze câteva goluri.

În play-off sunt patru echipe care se bat la titlu: Universitatea Craiova, Rapid, Dinamo și CFR Cluj. Iar U Cluj și FC Argeș vor juca un rol foarte important.

La FCSB va fi o problemă mare motivarea jucătorilor în play-out. Ratarea play-off-ului va fi o pierdere mare din punct de vedere financiar, pentru că poate juca doar în Conference League, de pe locul 7 sau 8.

Sportiv, nu cred că e așa rău. Se mai întâmplă. Acum trebuie să tragă tare pentru a se motiva și pentru a prinde locul de baraj. Să vedem cum vor gestiona antrenorii situația și cum vor motiva jucătorii”, a spus Andrei Cristea pentru GSP.

Play-off-ul se anunță unul echilibrat, cu șase echipe despărțite de doar zece puncte înainte de înjumătățire. Toate partidele din grupa de campionat vor putea fi urmărite în format LIVE TEXT pe Sport.ro.