Surpriza TOTALA: Hagi a dat inca un jucator in Ungaria! Anunt OFICIAL: pe cine a vandut Viitorul

Viitorul se desparte de inca un fotbalist in aceasta iarna!

Clubul a anuntat pe site-ul oficial transferul lui Arpad Tordai la Mol Vidi, a doua clasata din Ungaria. Tot la Mol Vidi l-a dat acum un an pe Lyes Houri. Mol Vidi ii mai are in lot pe Adrian Rus, dar si pe macedoneanul Boban Nikolov, si el crescut de Academia Hagi.

Tordai, 23 de ani, are doua meciuri in actualul sezon. Goalkeeperul a strans 25 de meciuri in Liga 1. In sezonul trecut a petrecut cateva luni imprumut la U Cluj, iar in sezonul 2018-2019 a fost cedat temporar tot in B, la Petrolul.