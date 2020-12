"Je suis roman!" Editorial intr-un ziar din Ungaria dupa SCANDALUL MONSTRU de la Paris! Ce au scris maghiarii 

Un jurnalist de la publicatia Magyar Nemzet a realizat un editorial pe scandalul momentului in fotbalul mondial, cel de la PSG - Basaksehir.

Scandalul de rasism pornit de la o afirmatie a unuia dintre asistentii lui Ovidiu Hategan a capatat proportii planetare, iar UEFA a inceput o ancheta.

Jurnalistul Pataki Tamas a scris un editorial prin care isi arata sustinerea pentru Romania, acuzand corectitudinea politica din jurul scandalului imens creat la Paris.

"Negru. In romana, inseamna culoarea negru. Nici mai mult, nici mai putin. Cand Sebastian Coltescu a rostit cuvantul acesta, nu s-a gandit ca urma sa i se incheie cariera.

Nu s-ar fi gandit ca va exista un scandal din care presedintele Turciei sa vorbeasca despre fotbalistii care se plang pentru justitie, se arunca pe teren ca niste fete plangacioase si se lamenteaza. Nu, pentru ca a spus doar 'cel negru'.

Asa se incheie o cariera. A lui Sebastian Coltescu este probabil incheiata. Probabil nu si-a amintit numele jucatorului si l-a numit in dupa culoarea pielii. I-a calcat pe mandrie? S-a degradat cu asta? Sa fim seriosi, despre ce vorbim aici: nu este ultima miscare din America numita Black Lives Matter? Atunci acel negru este ok, insa acesta nu este pentru ca l-a spus in romana? Asta nu mai inseamna ca reduci o persoana la culoarea pielii sale? E ingrozitor ca trebuie sa explici asa ceva?

Astazi, 'je suis' este romanesc! Pentru ca vom fi toti romani daca lasam politia gandirii si a rasismului sa se revolte!", a scris jurnalistul.