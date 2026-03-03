FCSB este sigură că va juca în play-out în acest sezon, în timp ce U Cluj a obținut calificarea în play-off, însă meciul este unul important, pentru că fiecare echipă are nevoie de cât mai multe puncte înainte de înjumătățire.

Cristiano Bergodi ar putea sta pe banca lui U Cluj la meciul cu FCSB

Cristiano Bergodi a fost suspendat la ultimele meciuri ale ”Șepcilor Roșii” ca urmare a incidentelor petrecute în partida cu CFR Cluj, atunci când a intrat într-un conflict cu Andrei Cordea.

Comisia de Disciplină din cadrul FRF a dictat o suspendare de o lună pentru antrenorul italian, care a sărit la gâtul lui Cordea, după ce fotbalistul a adresat injurii spre banca tehnică a lui U Cluj.

În mod normal, Bergodi se va putea afla pe banca echipei în prima etapă din play-off, însă conducerea clubului a decis să facă cerere la LPF astfel încât Cristiano Bergodi să primească permisiunea de a sta pe bancă la meciul cu FCSB, partidă programată pe 7 martie, în ultima rundă din sezonul regulat al Superligii.

”Am făcut o adresă către LPF, să vedem dacă i se va permite să fie pe bancă la meciul cu FCSB. E la limită cu acea perioadă, rămâne de văzut”, a spus Radu Constantea, președintele de la U Cluj, la Digi Sport.