Fotbalistul lui Rapid a dat peste o femeie în vârstă de 68 de ani pe o trecere de pietoni din cartierul Andronache, București, și a fugit de la locul accidentului după ce salvarea a transportat victima la spital.

Prima reacție a lui Rapid după ce Keita a fost ridicat de polițiști

Departamentul Media al lui Rapid a emis un comunicat după accidentul rutier în care a fost implicat Kader Keita, fotbalist cotat la 1,7 milioane de euro de site-urile de specialitate.

Giuleștenii au evidențiat că l-au îndemnat pe Keita să colaboreze pe deplin cu autoritățile.

”Buna seara,

În urma numeroaselor solicitări pentru un punct de vedere oficial, folosim această cale pentru a vă transmite următoarele aspecte:

Clubul a luat la cunoștință informațiile apărute în spațiul public privind implicarea jucătorului nostru, Kader Keita, într-un accident rutier, caz aflat în prezent în ancheta autorităților.

Dorim să subliniem faptul că, în acest moment, vorbim despre o investigație în curs, iar toate demersurile sunt gestionate de către autoritățile competente.

Până la clarificarea completă a cazului, nu putem adopta o poziție definitivă și nu se vor decide măsuri disciplinare.

Jucătorul a fost îndemnat să colaboreze pe deplin cu autoritățile și să ofere tot sprijinul necesar pentru clarificarea situației, iar clubul va monitoriza evoluția cazului și vom comunica public orice informație oficială relevantă”, informează Departamentul Media al lui Rapid.

Cifrele lui Kader Keita la Rapid

Kader Keita este unul dintre cei mai buni fotbaliști de la Rapid. Face parteneriat în compartimentul median cu Tobias Christensen, un alt fotbalist important de la echipa lui Costel Gâlcă.

El a fost prima dată împrumutat de Rapid de la CFR Cluj pentru 200.000 de euro în iarna lui 2025, apoi a fost cumpărat definitiv pentru alte 200.000 de euro vara trecută.

Keita a bifat 36 de apariții la Rapid și și-a trecut în cont o pasă decisivă, în aproximativ 3000 de minute petrecute în echipamentul alb-vișiniu.