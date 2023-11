Liniștea patriarhală dintr-o zi obișnuită îl face pe vizitator parcă să plutească în incinta Akademiei Puskas, situată în Felcsut, la 30 de minute de Budapesta. Așa s-a întâmplat și cu agentul FIFA Dragoș Boboc (41 de ani), ajuns în satul maghiar în urmă cu câțiva ani, când l-a transferat pe Alexandru Băluță la Akademia Puskas.

Momentele de tihnă sunt sfărâmate în apropierea unui meci jucat pe Pancho Arena, stadion denumit după supranumele legendarului Ferenc Puskas. Vizitatorul se teleportează parcă într-un alt cadru, în care tăcerea lasă loc vuietului tribunelor.

Boboc, fost fundaș stânga la FCM Bacău, Jiul și Farul, are și acum pe retină imagini stocate din vremea în care pășea pe arena concepută de Makovecz Imre, în stil specific arhitecturii organice, care promovează armonia dintre habitatul uman și natură.

Stadionul pe care România va juca sâmbătă cu Israel are o arhitectură fabuloasă. Suporții stâlpi din lemn ai acoperișului sunt fixați în "picioare" de beton, iar estetica arenei cu 3.800 de locuri i-a făcut pe cei de la publicația Four Four Two să includă stadionul într-un top al celor mai spectaculoase ale Europei. Vorbește despre Akademia Puskas și Pancho Arena impresarul FIFA de la Magico Sport, Dragoș Boboc.

Dragoș, cu ce ai compara Felcsut? Cu ce oraș din România?

E mai mult un sătuc, are vreo 2.500 de locuitori, sunt numai case, blocuri nu am văzut. E curat, e cochet, îți transmite liniște. Se află la vreo 30 de minute de Budapesta, pot să zic că e ca Otopeni.

Spune-mi un lucru care ți-a rămas pe retină de la Akademia Puskas!

E altceva, eu nu am văzut în România așa ceva, la modul de infrastructură e cam greu să-i egalăm, nici FCSB nu are infrastructura pe care am văzut-o acolo. Stadionul e mic, cochet, are în jur de 3.800 de locuri. Arhitectura e făcută din lemn adus din România, din Harghita, e cochet, foarte frumos, clubul are birourile sus, la tribuna oficială. O chestie pe care nu am văzut-o în altă parte: vizita medicală Alexandru Băluță a făcut-o la club. Toată aparatura medicală o aveau la club, jucătorii nu trebuie să meargă la o clinică, fac pur și simplu vizita medicală acolo, în interiorul bazei.



Dragoș Boboc, în dreapta, în momentul în care Alexandru Băluță, acum la FCSB, a fost prezentat la Akademia Puskas





Pancho Arena, o minune arhitecturală Foto: Imago

Se spune că e orașul preferat al lui Viktor Orban.

A copilărit acolo, are casa în zonă, la puține minute de mers pe jos de stadion. E un sătuc, parcă intri într-o mănăstire în bază. La intrare ți se deschide o poartă mare cam cum e pe la mănăstirile din Bucovina, nici nu-ți dai seama că e stadionul, apoi intri și descoperi totul. Lui Băluță i-a plăcut foarte mult, jucătorii străini stăteau la Budapesta, aveau apartamente înciriate de club, nu stăteau acolo, veneau cu mașina. La bază există cazare pentru copii și juniori

Dragoș Boboc: "Gazonul e mai bun ca pe Arena Națională"

Cum e gazonul?

Gazonul e superb, e mai bun ca pe Arena Națională, tribunele sunt foarte aproape de gazon, am văzut un meci, cu Ujpest, senzația era ca la hochei, simți că jucătorii sunt lângă tine sau ca la meciurile lui Inter Miami, unde spectatorii mai au puțin și intră pe gazon dacă n-ar fi acei oameni de ordine. Arhitectura stadionului, cu mult lemn - cu un aer solemn - îți transmite senzația că ești într-o biserică. Atmosfera din tribune la un meci al Akademiei Puskas devine incandescentă apoi.

Spune-mi un stadion pe care ai jucat și-ți amintește de el.

Aș spune din ce am văzut ca spectator Ilie Oană din Ploiești, dar mai degrabă îți zic că-mi amintește de arena celor de la FC Național, din Cotroceni, Progresul - cam așa era atmosfera. Însă la Pancho Arena arhitectura îți dă și senzația că ești ca la o slujbă într-o mănăstire impresionantă - ăsta e feeling-ul care te încearcă.

Akademia Puskas, 10 terenuri de antrenament

Câte terenuri de antrenament au?

Ungaria, din punct de vedere al infrastructurii, nu se compară cu România, am fost la antrenament cu Alex. În spatele stadionului mai erau vreo zece terenuri de antrenament: de iarbă, sintetice pentru academie, aveau și sală cu teren sintetic la dimensiuni normale, e o industrie ce e acolo. O adevărată industrie.

18 milioane de dolari a costat Pancho Arena

La un moment dat jucau trei români la Akademia Puskas.

Când am fost eu cu Alex Băluță, acolo era Marius Corbu - care e legitimat și acum la Akademia Puskas -, era și Lorand Fulop și sunt foarte mulți jucători acolo care vin din România, spre academie, cu dublă cetățenie, română și maghiară. Sunt foarte mulți juniori români în Ungaria.

Dragoș Boboc: "Ungurii se uită la calitatea fotbalistului, dar se interesează și de caracterul lui"

Ai stat de vorbă cu mulți fotbaliști români ajunși la echipe din Ungaria. La ce se uită prima dată oficialii unguri?

La calitatea fotbalistului, dar se interesează și de caracterul lui.

Dacă ar avea fotbaliștii români tineri baze de pregătire precum cea a Akademiei Puskas, s-ar dezvolta mai repede și mai bine din punct de vedere sportiv?

Din punctul meu de vedere, da! Dar o altă chestie pe care am întâmpinat-o e mentalitatea. E vorba și de mentalitate, ei sunt mai ordonați decât noi. Fotbalistic și tactic suntem peste ei. Noi avem multe talente, dar ei sunt mai ordonați, mai ascultători, sunt mai mult cu munca, genul nemțesc mai mult.

Deci mai e nevoie și de genul Ioan Sdrobiș, fostul tău antrenor de la Jiul, mână forte.

Eu zic că da. Nu mai merge doar cu vorbitul frumos, cu 'lugu-lugu', pentru că jucătorul tânăr crede că știe tot, face ce vrea. Mai intervine și discursul părinților, care cred că al lor copil e cel mai bun. Poate și din cauza infrastructurii e mai greu să scoți jucători în prezent. Drept dovadă, câți jucători s-au mai vândut pe bani mulți?

Adrian Mazilu de la Farul, în Anglia.

Atât, Mazilu.

O penultimă întrebare, pe Viktor Orban l-ai văzut prin Felcsut?

Haha, nu nu. Dar am înțeles că are o casă în zonă, e satul în care a copilărit.

O ultimă întrebare? Batem Israel la Felcsut?

Eu zic că da, sper! Nu le va fi ușor însă avem câțiva jucători în formă plus un Nicu Stanciu care poate decide un meci. Eu le urez baftă băieților!

1,5 miliarde de dolari e averea lui Lorinc Meszaros, proprietarul clubului Akademia Puskas. Meszaros e cel mai bogat om din Ungaria

2014 e anul în care a fost inaugurat Pancso Arena

Clasamentul în grupa României

1. România - 16 puncte, 8 meciuri

2. Elveția - 15 puncte, 7 meciuri

3. Israel - 11 puncte, 7 meciuri

4. Kosovo - 10 puncte, 8 meciuri

5. Belarus - 6 puncte, 8 meciuri

6. Andorra - 2 puncte, 8 meciuri

Următoarele meciuri din grupa României

12 noiembrie: Kosovo – Israel 1-0

15 noiembrie: Israel – Elveția (21:45)

18 noiembrie: Belarus – Andorra (19:00), Israel – ROMÂNIA, Elveția – Kosovo (21:45)

21 noiembrie: ROMÂNIA – Elveția, Andorra – Israel, Kosovo – Belarus (21:45)