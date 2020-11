Asta e MAGIA FOTBALULUI! Ungaria, faza MONDIALA pentru calificarea la Euro! Totul s-a intamplat in prelungiri: ce au putut sa faca maghiarii dupa ce au scos mingea de pe linia portii

Ungaria va juca pentru a doua oara consecutiv la Euro dupa ce a castigat finala playoff-ului contra Islandei!

Condusi din minutul 11, dupa golul lui Sigurdsson, maghiarii au revenit fantastic in finalul jocului. Nego a egalat in minutul 88, apoi Szoboslai a facut 2-1 in prelungiri. Faza de la golul decisiv e una de poveste! Maghiarii au salvat de pe linia portii, apoi au plecat pe contraatac. Szoboslai a intrat in posesie in apropierea centrului terenului si a finalizat fantastic din afara careului!



Ungaria merge in grupa F de la Euro, cea mai tare de la turneul final, alaturi de Franta, Germania si Portugalia.