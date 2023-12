Comparație halucinantă făcută de Viktor Orban între fotbalul ungar și Lenin: „E ca Vladimir Ilici”

Premierul ungar vrea ca țara sa să găzduiască într-o zi Jocurile Olimpice, iar în acest sens a dezvăluit că este pregătit să construiască o arenă de 90.000 de lecuri.

„Budapesta are toate facilitățile pentru a găzdui Jocurile Olimpice. Nici satul olimpic n-ar fi un obstacol, putem construi spații de cazare. Orașul le poate folosi și după terminarea competiției. Mai e nevoie doar ca locuitorii să își dea acordul și să îmbrățișeze ideea”, a spus Viktor Orban, potrivit Nemzeti Sport.

Orban a susținut că a fost mereu încrezător că fotbalul maghiar își va reveni, în ciuda căderii pe care o suferise în urmă cu zece ani.

Puskas Arena este cel mai mare stadion al Ungariei și are o capacitate de 64.000 de locuri

„Nu am avut niciodată dubii, știam că fotbalul maghiar își va reveni. Am făcut o greșeală în urmă cu 10 ani. Am construit un stadion de 64.000 de locuri, când trebuia unul de 90.000”, a mai spus Orban.

„La fel ca Vladimir Ilici, fotbalul din Ungaria a trăit, trăiește și va trăi”, a mai spus premierul Ungariei, făcând aluzie la un slogan ideologic din perioada lui Vladimir Ilici Lenin, primul premier al URSS.