GALERIE FOTO Joacă Ronaldo în Cupa României?! Gol spectaculos din semi-foarfecă

Joacă Ronaldo în Cupa României?! Gol spectaculos din semi-foarfecă Cupa Romaniei
Mendy a marcat cel mai frumos gol din meciul de Cupa României ”U” Cluj - FC Hermannstadt.

cupa româniaOucasse MendyU ClujFC Hermannstadt
”U” Cluj s-a impus în fața lui FC Hermannstadt, scor 2-1, într-un meci din sferturile Cupei României și s-a calificat în semifinalele competiției.

Pentru „Șepcile Roșii” au înscris Mendy (73') și Macalou (81'), în timp ce de la echipa sibiană a marcat Simba (52').

Mendy l-a „imitat” pe Cristiano Ronaldo: gol din semi-foarfecă 

Clujenii au fost conduși cu 1-0 până la golul egalizator marcat de Oucasse Mendy. Atacantul framncez a profitat de o centrare deviată în careul lui Hermannstadt și a înscris superb din semi-foarfecă în minutul 73.

Execuția nu a fost deloc ușoară, pentru că Mendy a reacționat imediat și a lovit mingea din plin.

  • Vlcsnap 2026 03 03 20h49m56s152
×
Sursă Digi Sport:

În urma acestei victorii, clujenii sunt primii calificați în semifinalele Cupei României și vor juca împotriva învingătoarei dintre FC Argeș și Gloria Bistrița.

Echipele de start:

U Cluj: Gertmonas - Mikanovic, I. Cristea, Coubiș, Chipciu - Codrea, Bic, Nistor - Stanojev, Lukic, El Sawy

  • Rezerve: Lefter, Chinteș, Cisse, Murgia, Drammeh, Fabry, Macalou, Mendy, Postolachi
  • Antrenor: Cristiano Bergodi

Hermannstadt: Lazar - Căpușă, Karo, Chorbadzhiyski, Ciubotaru - Albu, Zargary, Jair - Simba, Afalna, Politic

  • Rezerve: Muțiu, Pop, Ionuț Stoica, Issah, Ritivoi, Gândilă, Ivanov, Florescu, Chițu, Buș
  • Antrenor: Dorinel Munteanu
