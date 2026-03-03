”U” Cluj s-a impus în fața lui FC Hermannstadt, scor 2-1, într-un meci din sferturile Cupei României și s-a calificat în semifinalele competiției.

Pentru „Șepcile Roșii” au înscris Mendy (73') și Macalou (81'), în timp ce de la echipa sibiană a marcat Simba (52').

Mendy l-a „imitat” pe Cristiano Ronaldo: gol din semi-foarfecă

Clujenii au fost conduși cu 1-0 până la golul egalizator marcat de Oucasse Mendy. Atacantul framncez a profitat de o centrare deviată în careul lui Hermannstadt și a înscris superb din semi-foarfecă în minutul 73.

Execuția nu a fost deloc ușoară, pentru că Mendy a reacționat imediat și a lovit mingea din plin.