Fotbalistul a lovit cu mașina o femeie de 68 de ani, care traversa strada regulamentar.

Victima lui Kader Keita nu se mai află la terapie intensivă

Keita se află acum la audieri pentru a da declarații despre accidentul care s-ar fi produs în cursul dimineții, la ora 5:30.

Potrivit surselor PRO TV și Sport.ro, Kader Keita nu ar fi fugit de la locul accidentului. De fapt, fotbalistul transferat de Rapid de la CFR Cluj în vara anului trecut ar fi rămas aproximativ 10 minute cu femeia rănită până la sosirea ambulanței și a echipajelor de poliție.

Mijlocașul are o fetiță de doar trei luni, iar soția sa este însărcinată cu al doilea copil și se întorcea de la Moschee în momentul în care s-a produs accidentul.

De altfel, se pare că victima accidentului nu mai este la terapie intensivă și se află în secția de ortopedie.

Comunicatul clubului Rapid

”Bună seara,

În urma numeroaselor solicitări pentru un punct de vedere oficial, folosim această cale pentru a vă transmite următoarele aspecte:

Clubul a luat la cunoștință informațiile apărute în spațiul public privind implicarea jucătorului nostru, Kader Keita, într-un accident rutier, caz aflat în prezent în ancheta autorităților.

Dorim să subliniem faptul că, în acest moment, vorbim despre o investigație în curs, iar toate demersurile sunt gestionate de către autoritățile competente.

Până la clarificarea completă a cazului, nu putem adopta o poziție definitivă și nu se vor decide măsuri disciplinare.

Jucătorul a fost îndemnat să colaboreze pe deplin cu autoritățile și să ofere tot sprijinul necesar pentru clarificarea situației, iar clubul va monitoriza evoluția cazului și vom comunica public orice informație oficială relevantă”, informează Departamentul Media al lui Rapid.