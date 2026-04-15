„Reghecampf, personaj deosebit de periculos“: arabii, șocați, au dezvăluit ce a făcut românul în Africa

Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

La Al-Hilal Omdurman, tehnicianul de 50 de ani și-a făcut un dușman, încă din primele zile ale mandatului său. Acum, după o lungă bătălie în culise, „Reghe“ și-a făcut KO adversarul.

TAGS:
Laurentiu ReghecampfAl-Hilal Omdurmanromanii din zona arabaKhaled Bakhit
Din articol

Laurențiu Reghecampf are motive să zâmbească! Pentru că a prins „rădăcini“ la Al-Hilal Omdurman, după un sezon reușit, per ansamblu, în care și-a dus echipa pe primul loc în clasamentul primei ligi din Rwanda. În această întrecere a evoluat Al-Hilal Omdurman, pe fondul problemelor de acasă, după ce, în campania precedentă, participase în campionatul din Mauritania.

Și, totuși, în ciuda rezultatelor din Rwanda, acest mandat al lui „Reghe“ n-a fost lipsit de momente delicate. La început, fanii i-au cerut „decapitarea“, după doar câteva săptămâni în funcție. Situație care a reapărut, odată cu eliminarea din sferturile Champions League.

﻿Între aceste scandaluri, tehnicianul român a avut de dus și o luptă internă. Pentru că, la foarte scurt timp după sosirea sa la Al-Hilal Omdurman, și-a făcut un dușman.

Reghecampf l-a „curățat“ pe secundul său sudanez

Inamicul numărul 1 al lui Reghecampf a devenit, paradoxal, secundul său localnic, Khaled Bakhit (foto, sus). În momentul numirii românului, Bakhit i-a fost impus în staff de către conducere printr-o clauză contractuală. De aici, au urmat problemele. Tot mai mari! 

Reghecampf s-a simțit mereu amenințat de Khaled Bakhit, zis și „Dascălul“ de fanii echipei, în semn de simpatie. Bakhit, o fostă glorie a clubului, a fost și secundul predecesorului lui Reghecampf. Vorbim despre congolezul Florent Ibengé. Iar în momentul în care acesta a fost îndepărtat, Bakhit a fost numit interimar, postură din care a cucerit un titlu cu Al-Hilal Omdurman.

Știind acest istoric al lui Bakhit, Reghecampf a tot căutat să-l marginalizeze. Și, la un moment dat, a și reușit să-l îndepărteze de tot de lângă prima echipă. La presiunea românului, „la cuțite“ cu Khaled Bakhit, acesta a fost trimis în Sudan, unde s-a ocupat de echipa rezervelor. Doar că, între timp, competiția s-a încheiat pentru această formație și, teoretic, cel poreclit „Dascălul“ ar fi trebuit să se întoarcă în stafful lui „Reghe“. Ceea ce nu s-a mai întâmplat.

Al-Hilal Omdurman a reziliat contractul dușmanului lui Reghecampf

Presa din Sudan tocmai a dezvăluit culisele acestei lupte interne care s-a încheiat cu victoria lui Reghecampf.

Printr-un anunț oficial, Al-Hilal Omdurman i-a mulțumit lui Khaled Bakhit căruia i-a fost reziliat contractul. Așadar, <<Dascălul>> a părăsit clubul după patru ani, perioadă în care a făcut parte din stafful tehnic. Conflictul cu Laurențiu Reghecampf, tot mai mare, i-a fost <<fatal>> lui Khaled Bakhit. Un personaj deosebit de periculos, antrenorul român și-a atins scopul și a obținut ce și-a dorit: plecarea lui Bakhit“, a notat presa arabă.

În ciuda acestei victorii, Reghecampf a fost obligat, totuși, să accepte un alt secund localnic, în stafful său, după îndepărtarea lui Khaled Bakhit.

Clubul Al-Hilal Omdurman a luat decizia de a completa stafful lui Reghecampf prin numirea lui Amar Marq în funcția de antrenor asistent“, a scris presa din Sudan.

Victima lui „Reghe“ și-a găsit deja de lucru. Pe un salariu dublu!

Dat afară la insistențele antrenorului principal de la Al-Hilal Omdurman, Khaled Bakhit poate face rezumatul acestui caz printr-un proverb românesc: tot răul spre bine! Pentru că, aproape imediat ce a fost pus pe liber de club, arabul și-a găsit de lucru. Pe un salariu dublu! Potrivit jurnaliștilor de la Action Sport, „Dascălul“ a bătut palma cu Federația Sudaneză de Fotbal, devenind directorul tehnic al naționalei de tineret. 

Bakhit a fost dat afară la cererea lui Reghecampf, dar având în vedere cât de bine a lucrat, la Al-Hilal Omdurman, și-a găsit de lucru în mai puțin de 48 de ore“, a anunțat presa sudaneză.

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Traian Băsescu, despre noul lider din Ungaria: „Magyar este o copie aproape fidelă a lui Orbán, naționalist și suveranist”
Traian Băsescu, despre noul lider din Ungaria: „Magyar este o copie aproape fidelă a lui Orbán, naționalist și suveranist”
ARTICOLE PE SUBIECT
Reghecampf, înjurat ca la ușa cortului: situația sa în Africa, șocantă!
Reghecampf, înjurat ca la ușa cortului: situația sa în Africa, șocantă!
Reghecampf, exploziv: „E grav, inadmisibil așa ceva!“
Reghecampf, exploziv: „E grav, inadmisibil așa ceva!“
Imagini teribile cu drama lui Reghecampf în Champions League: ce i s-a întâmplat, devastator!
Imagini teribile cu drama lui Reghecampf în Champions League: ce i s-a întâmplat, devastator!
ULTIMELE STIRI
Coman, înapoi la FCSB? Florinel, pe cale să dea o mare lovitură în Qatar
Coman, înapoi la FCSB? Florinel, pe cale să dea o mare lovitură în Qatar
Englezii au găsit vinovatul pentru eliminarea lui Liverpool din UCL: ”Aproape tot a greșit! A fost ridicol și de-a dreptul absurd”
Englezii au găsit vinovatul pentru eliminarea lui Liverpool din UCL: ”Aproape tot a greșit! A fost ridicol și de-a dreptul absurd”
Acuzații grave după Atletico - Barcelona: ”Ne-au furat! Vreau să cred următorul lucru”
Acuzații grave după Atletico - Barcelona: ”Ne-au furat! Vreau să cred următorul lucru”
E gata! Iranul a luat decizia după cinci săptămâni de război: „Suntem obligați să facem asta!“
E gata! Iranul a luat decizia după cinci săptămâni de război: „Suntem obligați să facem asta!“
Cea mai dură reacție după ce Barcelona a fost eliminată din UCL: ”Anti-fotbal! Competiție făcută pentru trișori”
Cea mai dură reacție după ce Barcelona a fost eliminată din UCL: ”Anti-fotbal! Competiție făcută pentru trișori”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mirel Rădoi pleacă de la FCSB!

Mirel Rădoi pleacă de la FCSB!

Avem selecționer: Comitetul Executiv îl validează joi, Burleanu îl prezintă vineri!

Avem selecționer: Comitetul Executiv îl validează joi, Burleanu îl prezintă vineri!

Gâlcă, OUT de la Rapid! Dan Șucu i-a găsit un înlocuitor de top

Gâlcă, OUT de la Rapid! Dan Șucu i-a găsit un înlocuitor de top

Înfiorător! Mihaela Rădulescu, umilită de părinții lui Felix Baumgartner: „Toate limitele decenței au fost depășite“

Înfiorător! Mihaela Rădulescu, umilită de părinții lui Felix Baumgartner: „Toate limitele decenței au fost depășite“

E gata! Oficialii lui Inter i-au decis soarta lui Cristi Chivu după parcursul din Serie A

E gata! Oficialii lui Inter i-au decis soarta lui Cristi Chivu după parcursul din Serie A

Gigi Becali s-a decis: ”O să le dau lor toată bogăția”

Gigi Becali s-a decis: ”O să le dau lor toată bogăția”



Recomandarile redactiei
Coman, înapoi la FCSB? Florinel, pe cale să dea o mare lovitură în Qatar
Coman, înapoi la FCSB? Florinel, pe cale să dea o mare lovitură în Qatar
Acuzații grave după Atletico - Barcelona: ”Ne-au furat! Vreau să cred următorul lucru”
Acuzații grave după Atletico - Barcelona: ”Ne-au furat! Vreau să cred următorul lucru”
Cea mai dură reacție după ce Barcelona a fost eliminată din UCL: ”Anti-fotbal! Competiție făcută pentru trișori”
Cea mai dură reacție după ce Barcelona a fost eliminată din UCL: ”Anti-fotbal! Competiție făcută pentru trișori”
E gata! Iranul a luat decizia după cinci săptămâni de război: „Suntem obligați să facem asta!“
E gata! Iranul a luat decizia după cinci săptămâni de război: „Suntem obligați să facem asta!“
Avem selecționer: Comitetul Executiv îl validează joi, Burleanu îl prezintă vineri!
Avem selecționer: Comitetul Executiv îl validează joi, Burleanu îl prezintă vineri!
Alte subiecte de interes
”Ai semnat?” Anunțul făcut în direct de Laurențiu Reghecampf la Studio EURO 2024
”Ai semnat?” Anunțul făcut în direct de Laurențiu Reghecampf la Studio EURO 2024
Lui Laurențiu Reghecampf nu i-a ieșit predicția pentru finala EURO 2024: ”Am luat caii morți!” + cum a comentat prestația Franței
Lui Laurențiu Reghecampf nu i-a ieșit predicția pentru finala EURO 2024: ”Am luat caii morți!” + cum a comentat prestația Franței
Răbdarea arabilor cu „arogantul“ Reghecampf s-a terminat: anunțul presei din Sudan
Răbdarea arabilor cu „arogantul“ Reghecampf s-a terminat: anunțul presei din Sudan
„Reghe“ îngrozește în Sudan: „Ce face românul ăsta aici?!“. Dezvăluirile arabilor, bulversante
„Reghe“ îngrozește în Sudan: „Ce face românul ăsta aici?!“. Dezvăluirile arabilor, bulversante
Șumudică, alt interviu de colecție, în engleză: „One fighters!“
Șumudică, alt interviu de colecție, în engleză: „One fighters!“
Coman, fabulos: reacția comentatorului arab după golul său de PlayStation
Coman, fabulos: reacția comentatorului arab după golul său de PlayStation
CITESTE SI
Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

stirileprotv Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

stirileprotv Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

stirileprotv Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!