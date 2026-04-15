„Reghecampf, personaj deosebit de periculos“: arabii, șocați, au dezvăluit ce a făcut românul în Africa

Laurențiu Reghecampf are motive să zâmbească! Pentru că a prins „rădăcini“ la Al-Hilal Omdurman, după un sezon reușit, per ansamblu, în care și-a dus echipa pe primul loc în clasamentul primei ligi din Rwanda. În această întrecere a evoluat Al-Hilal Omdurman, pe fondul problemelor de acasă, după ce, în campania precedentă, participase în campionatul din Mauritania. Și, totuși, în ciuda rezultatelor din Rwanda, acest mandat al lui „Reghe“ n-a fost lipsit de momente delicate. La început, fanii i-au cerut „decapitarea“, după doar câteva săptămâni în funcție. Situație care a reapărut, odată cu eliminarea din sferturile Champions League. ﻿Între aceste scandaluri, tehnicianul român a avut de dus și o luptă internă. Pentru că, la foarte scurt timp după sosirea sa la Al-Hilal Omdurman, și-a făcut un dușman.

Reghecampf l-a „curățat“ pe secundul său sudanez Inamicul numărul 1 al lui Reghecampf a devenit, paradoxal, secundul său localnic, Khaled Bakhit (foto, sus). În momentul numirii românului, Bakhit i-a fost impus în staff de către conducere printr-o clauză contractuală. De aici, au urmat problemele. Tot mai mari! Reghecampf s-a simțit mereu amenințat de Khaled Bakhit, zis și „Dascălul“ de fanii echipei, în semn de simpatie. Bakhit, o fostă glorie a clubului, a fost și secundul predecesorului lui Reghecampf. Vorbim despre congolezul Florent Ibengé. Iar în momentul în care acesta a fost îndepărtat, Bakhit a fost numit interimar, postură din care a cucerit un titlu cu Al-Hilal Omdurman. Știind acest istoric al lui Bakhit, Reghecampf a tot căutat să-l marginalizeze. Și, la un moment dat, a și reușit să-l îndepărteze de tot de lângă prima echipă. La presiunea românului, „la cuțite“ cu Khaled Bakhit, acesta a fost trimis în Sudan, unde s-a ocupat de echipa rezervelor. Doar că, între timp, competiția s-a încheiat pentru această formație și, teoretic, cel poreclit „Dascălul“ ar fi trebuit să se întoarcă în stafful lui „Reghe“. Ceea ce nu s-a mai întâmplat.

Al-Hilal Omdurman a reziliat contractul dușmanului lui Reghecampf Presa din Sudan tocmai a dezvăluit culisele acestei lupte interne care s-a încheiat cu victoria lui Reghecampf. „Printr-un anunț oficial, Al-Hilal Omdurman i-a mulțumit lui Khaled Bakhit căruia i-a fost reziliat contractul. Așadar, <<Dascălul>> a părăsit clubul după patru ani, perioadă în care a făcut parte din stafful tehnic. Conflictul cu Laurențiu Reghecampf, tot mai mare, i-a fost <<fatal>> lui Khaled Bakhit. Un personaj deosebit de periculos, antrenorul român și-a atins scopul și a obținut ce și-a dorit: plecarea lui Bakhit“, a notat presa arabă. În ciuda acestei victorii, Reghecampf a fost obligat, totuși, să accepte un alt secund localnic, în stafful său, după îndepărtarea lui Khaled Bakhit. „Clubul Al-Hilal Omdurman a luat decizia de a completa stafful lui Reghecampf prin numirea lui Amar Marq în funcția de antrenor asistent“, a scris presa din Sudan. Victima lui „Reghe“ și-a găsit deja de lucru. Pe un salariu dublu! Dat afară la insistențele antrenorului principal de la Al-Hilal Omdurman, Khaled Bakhit poate face rezumatul acestui caz printr-un proverb românesc: tot răul spre bine! Pentru că, aproape imediat ce a fost pus pe liber de club, arabul și-a găsit de lucru. Pe un salariu dublu! Potrivit jurnaliștilor de la Action Sport, „Dascălul“ a bătut palma cu Federația Sudaneză de Fotbal, devenind directorul tehnic al naționalei de tineret. „Bakhit a fost dat afară la cererea lui Reghecampf, dar având în vedere cât de bine a lucrat, la Al-Hilal Omdurman, și-a găsit de lucru în mai puțin de 48 de ore“, a anunțat presa sudaneză.

