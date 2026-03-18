Campioana ultimelor două ediții din SuperLiga României a remizat 0-0 cu Metaloglobus București, pe Arena Națională, în prima etapă din play-out.

Fostul antrenor al roș-albaștrilor, Laurențiu Reghecampf, a comentat situația prin care trece echipa lui Gigi Becali și consideră că alegerea lui Mirel Rădoi este cea mai potrivită în acest moment.

Reghecampf: „Rădoi este cel mai bun antrenor pe care FCSB îl putea angaja”

Tehnicianul spune că ratarea play-off-ului a fost o surpriză neplăcută, însă crede că noul antrenor are toate argumentele pentru a redresa echipa și pentru a atinge calificarea în preliminariile Conference League.

„Este o surpriză neplăcută, pentru mine ca fan, dar se întâmplă accidente (n.r. ratarea prezenței în play-off). Valoarea echipei este alta.

Venirea lui Mirel Rădoi este cea mai bună soluție în momentul de față. Știe echipa, campionatul și mai ales relația directă cu patronul echipei. Este, în momentul de față, cel mai bun antrenor pe care Steaua (n.r. FCSB) îl putea angaja, un plus foarte mare.

Cu siguranță, cei de acolo vor reuși să aducă echipa unde merită, adică să joace în Conference League. Este doar o părere personală, fără să jignesc pe nimeni”, a declarat Laurențiu Reghecampf, potrivit digisport.ro.

În cele două mandate la FCSB, „Reghe” a câștigat două titluri de campion (2013 și 2014), o Supercupa României și Cupa Ligii României.

În prezent, tehnicianul o pregătește pe Al-Hilal Omdurman, iar pe banca roș-albaștrilor a adunat 176 de meciuri ca antrenor.