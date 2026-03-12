Laurențiu Reghecampf se pregătește pentru cea mai importantă dublă din acest început de an cu Al-Hilal Omdurman!

Pe 15 martie, echipa sa va întâlni Renaissance de Berkane (Maroc), în prima manșă din sferturile Champions League, Apoi, pe 22 martie, Kigali (Rwanda) va găzdui meciul decisiv de calificare în semifinale. Prezența în careul de ași al competiției e marele obiectiv fixat pentru Reghecampf. De care viitorul său, la Al-Hilal Omdurman, depinde din motivele explicate de Sport.ro aici.

Avion privat pentru Reghecampf și echipa lui

Având în vedere importanța dublei cu Renaissance de Berkane, sudanezii s-au dat peste cap, astfel încât echipei să nu-i lipsească nimic. În acest sens, Reghecampf a călcat pe urmele lui Humphrey Bogart, după cum Sport.ro a arătat aici. Și, între timp, au apărut detalii spectaculoase despre această expediție fotbalistică pe care o trăiește „Reghe“ în Maroc.

Potrivit presei din Sudan, cantonamentul pe care Al-Hilal Omdurman îl are, în aceste zile, în nordul Africii include condiții de cinci stele. Iar ca echipa să fie cât mai proaspătă din punct de vedere fizic, șefii au luat o decizie importantă.

Concret, s-a pus un avion privat la dispoziția lui Reghecampf și jucătorilor săi. Așa au călătorit sudanezii din Rwanda până în Maroc. Iar aici, echipa a beneficiat de încă o călătorie cu avionul, pe ruta Casablanca – Oujda. Ultima „bucată“ a drumului, până la Berkane, va fi parcursă cu autocarul.

Și după disputarea meciului tur cu Renaissance de Berkane, cei de la Al-Hilal Omdurman vor avea condiții de cinci stele. Echipa se va întoarce cu avionul la Casablanca, iar de aici un avion privat va prelua delegația „albaștrilor“, urmând să ducă pe „Reghe“ și pe jucătorii săi, la Kigali. Aici, Al-Hilal Omdurman și-a stabilit cartierul general, în acest sezon.