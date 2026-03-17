Laurențiu Reghecampf (50 de ani) e antrenorul de numele căruia se leagă două mari performanțe ale roș-albaștrilor în Europa.

În primul rând, „Reghe“ se poate mândri cu ultima prezență românească în grupele Champions League, în vechiul format. Se întâmpla în sezonul 2013-2014, când FCSB a terminat pe ultimul loc într-o serie cu Schalke 04, Chelsea și Basel. Cu un sezon înainte, tot cu Reghecampf pe bancă, FCSB făcuse furori în Europa League, atingând optimile după eliminarea celor de la Ajax!

Acum, la mai bine de un deceniu de la acele partide memorabile, Reghecampf savurează, din nou, gustul unor partide internaționale de nivel înalt. Pentru că a preluat o echipă rămasă fără avantajul terenului propriu, Al-Hilal Omdurman (Sudan), și a depășit deja toate așteptările!

Reghecampf și elevii săi, primiți cu aplauze

Din cauza războiului din Sudan, Al-Hilal Omdurman și-a stabilit cartierul general, la Kigali (Rwanda), în acest sezon. Dar, în ciuda acestui dezavantaj, echipa a trecut de preliminariile Champions League, iar apoi a câștigat o grupă extrem de dificilă, înaintea finalistei din sezonul trecut, Mamelodi Sundowns (Africa de Sud).

Acum, Al-Hilal Omdurman e aproape de calificarea în semifinalele Ligii Campionilor! După 1-1 cu Renaissance de Berkane (Maroc), în deplasare, urmează returul decisiv de la Kigali, programat pentru 22 martie. Dacă va trece de formația marocană și va ajunge în careul de ași, Al-Hilal Omdurman va atinge această fază din Champions League după o așteptare de 11 ani!

Aflați în fața unei asemenea performanțe, Reghecampf și elevii săi au fost primiți cu aplauze, la revenirea din Maroc. În imaginile de aici, se poate vedea cum delegația celor de la Al-Hilal Omdurman a avut parte de o primire spectaculoasă, după 1-1 cu Renaissance de Berkane, în deplasare.

În ciuda scorului favorabil din tur, Reghecampf a lansat un avertisment, în privința partidei de duminică.