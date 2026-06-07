Roberto Mancini a vorbit despre tehnicianul român și i-a făcut un portret de nota 10. Antrenorul în vârstă de 61 de ani a vorbit despre calitățile umane ale lui Chivu și despre modul în care gestionează grupul.

Roberto Mancini: „Un băiat respectabil, foarte bun”

Fostul selecționer al Italiei a spus despre Chivu că este un antrenor echilibrat, respectuos și foarte apropiat de jucători.

„Este un băiat respectabil, care cunoaște fotbalul și este foarte politicos. A făcut o treabă extraordinară la Inter, mai ales prin modul în care a gestionat grupul”, a spus Mancini.

Mancini a explicat că unul dintre punctele forte ale lui Chivu este capacitatea de a crea conexiune cu jucătorii, lucru pe care îl consideră esențial în performanță.

„A pus accent pe empatia cu grupul, iar empatia este baza tuturor succeselor”, a completat italianul, în cadrul unui eveniment de la Teatro Regio din Parma.

Inter Milano a avut un sezon excelent, cu 87 de puncte în Serie A și doar cinci înfrângeri, reușind și câștigarea Cupei Italiei după 2-0 în finala cu Lazio, meci ce s-a văzut în direct și în exclusivitate pe VOYO.