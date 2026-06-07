Rossoneri sunt încă în incertitudine după ce i-au demis, printr-un singur comunicat, pe antrenorul Max Allegri, directorul sportiv Igli Tare, directorul general Giorgio Furlani şi directorul tehnic Geoffrey Moncada.

O vreme a fost o cursă între Glasner şi Arne Slot, fostul antrenor al lui Liverpool. Cu toate acestea, în ultimele ore a devenit evident că Slot nu mai este pe listă, fiind înlocuit de Pochettino.

Mauricio Pochettino este favorit să preia AC Milan după Mondial!

Deşi clubul a avut o întâlnire bună cu Glasner săptămâna aceasta, care se pare că a durat şase ore, aceasta nu a fost suficientă pentru a-i convinge pe proprietarul Gerry Cardinale şi pe consilierul special Zlatan Ibrahimovic.

MilanNews relatează acum că Pochettino urcă în clasament şi devine favorit, chiar dacă se pregăteşte pentru Cupa Mondială cu una dintre naţiunile co-organizatoare, alături de Canada şi Mexic.

O decizie ar putea fi luată abia săptămâna viitoare, ceea ce amână şi mai mult pregătirile pentru un nou sezon.

La Gazzetta dello Sport a indicat că anturajul lui Pochettino a convenit deja asupra unui contract de 5 milioane de euro pe sezon.

Multe depind şi de cine va fi directorul tehnic, deoarece Ralf Rangnick nu a fost încă numit oficial, având în vedere că şi el se pregăteşte pentru Cupa Mondială cu Austria.

Agerpres.