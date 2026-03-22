Cât ghinion pentru Laurențiu Reghecampf! În 2014, în prima sa experiență în lumea arabă, la Al-Hilal Riad (Arabia Saudită), românul a ratat câștigarea Champions League după o finală teribilă, pierdută în dublă manșă cu Western Sydney (Australia).

Astăzi, la 12 ani distanță, „Reghe“ a trăit o altă dramă fotbalistică, de această dată, cu Al-Hilal Omdurman (Sudan). Ce i s-a întâmplat, în returul sferturilor Champions League, e demn de un coșmar!

Laurențiu Reghecampf a ratat semifinalele Champions League, în minutele adiționale

Făcând o treabă excelentă la o formație cu multiple probleme – Al-Hilal Omdurman nu poate evolua, în Sudan, din cauza războiului – Reghecampf și-a adus echipa până în sferturile Champions League. Iar asta după ce a trecut de tururile preliminare, iar în faza grupelor a câștigat o serie din care a făcut parte Mamelodi Sundowns (Africa de Sud), finalista ediției precedente.

În sferturi, Al-Hilal Omdurman a dat de marocanii de la Renaissance de Berkane. După prima manșa din deplasare, scor 1-1, astăzi s-a jucat meciul decisiv, la Kigali (Rwanda), unde Al-Hilal și-a stabilit cartierul general pentru acest sezon.

Returul de la Kigali a avut un final dramatic! Când scorul era 0-0, marocanii au punctat prin Chouiar, în minutul 90+3! Renaissance de Berkane a rezistat apoi încă trei minute și s-a impus cu 1-0, obținând calificarea în semifinale.

A fost un veritabil dezastru pentru Reghecampf și echipa sa! În cazul în care Al-Hilal Omdurman ar fi obținut calificarea, sudanezii ar fi atins semifinalele Champions League după o așteptare de 11 ani.