FOTO ȘI VIDEO Reghecampf, în pragul disperării: „Nu se poate așa ceva!“. Imaginile sosite din Sudan, neverosimile

La Khartoum, tehnicianul de 50 de ani are impresia că s-a întors în timp. Cu vreo 100 de ani!

Visul frumos al lui Laurențiu Reghecampf, la Al-Hilal Omdurman, s-a încheiat! Nu pentru că rezultatele ar fi slabe. Din contră! Echipa bate tot. Problema e însă unde a ajuns să joace: într-un decor demn de o țară distrusă de război.

Sport.ro a arătat aici în ce hal a ajuns stadionul clubului, la Omdurman, unul inutilizabil în acest moment. Dar nu doar această arenă îi dă dureri de cap lui „Reghe“. Practic, nu există termen de comparație, între condițiile pe care acesta le-a avut, la Kigali (Rwanda), până să fie nevoit să revină în Sudan, și cele de la Khartoum, unde e angrenat acum în play-off-ul întrecerii interne.

Khartoum, un oraș distrus de războiul din Sudan

Reghecampf, furios din cauza terenului impracticabil

În ciuda peisajului dezolant în care a ajuns, odată cu revenirea formației sale acasă, tehnicianul român a înșirat victoriile. Deocamdată, Al-Hilal Omdurman a făcut maximum de puncte, în cele trei întâlniri disputate la Khartoum.

Chiar și așa, Reghecampf a ajuns la capătul răbdării! Pentru că stadionul „Cooper“, care a găzduit cele trei partide de până acum, are un gazon artificial distrus, rupt în multe locuri, impracticabil! 

Nu se poate așa ceva! Punem integritatea fizică a jucătorilor în pericol“, s-a plâns tehnicianul român, potrivit presei din Sudan. Văzând furia acestuia, șefii clubului au reușit să-i facă pe plac. Pentru că, începând din etapa a 4-a a play-off-ului, Al-Hilal Omdurman va evolua pe o altă arenă din Khartoum, unde tocmai a fost montat un gazon artificial nou. Jurnaliștii locali au notat că nici această suprafață nu e strălucită, însă e mai bună, în comparație cu cea pe care a evoluat Al-Hilal Omdurman, în primele trei etape.

Imaginile de aici, filmate de la pauza ultimului meci jucat de echipa lui „Reghe“, ne oferă o impresie despre unde a ajuns antrenorul român. Tocmai de aceea, e posibil ca Reghecampf să ia o decizie radicală, în câteva săptămâni, mai ales că are o ofertă excelentă despre care Sport.ro a scris aici.

Iar dacă va face pasul spre nordul Africii, fostul antrenor al FCSB-ului poate semna contractul din postura unui tehnician care a cucerit titlul atât în Rwanda, cât și în Sudan, în același sezon 2025-2026.

