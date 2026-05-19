Amir Kiarash
Fotbalul l-a dus pe fostul antrenor al FCSB-ului, la Khartoum (Sudan), unde un echipaj Al-Jazeera a descris scene desprinse parcă dintr-un film SF.

Laurențiu Reghecampf (50 de ani) caută evadarea! Acesta a fost titlul unui articol publicat de Sport.ro, spre finalul lunii septembrie. Materialul a descris situația înfiorătoare din Sudan, la vremea respectivă.

Spre norocul lui „Reghe“, decizia autorităților sportive din această țară, de a muta Al-Hilal Omdurman în Rwanda și de a înscrie echipa în campionatul de aici, l-a scutit de calvarul vieții din Sudan. Dar cum lucrurile frumoase se încheie repede, de multe ori, și viața liniștită pe care a dus-o Reghecampf, la Kigali (Rwanda), s-a terminat, săptămâna trecută.

Șefii lui Al-Hilal Omdurman au luat decizia de ataca play-off-ul campionatului din Sudan, reluat în ianuarie 2026 după trei ani de întrerupere, cu prima echipă. Adică, cu Reghecampf și cu elevii săi.

Khartoum, un oraș distrus de războiul civil din Sudan

„Liniște sinistră, ruine și magazine goale“

Sport.ro a furnizat primele imagini de la sosirea lui Al-Hilal Omdurman, la Khartoum, oraș care găzduiește partidele din play-off-ul campionatului intern. Iar fotografiile, mai ales cele cu stadionul celor de la Al-Hilal Omdurman, au fost șocante, de-a dreptul.

Acum, și un echipaj al postului de televiziune Al-Jazeera a vizitat Khartoum pentru realizarea unui reportaj. Ce au văzut arabii aici nu mai are nevoie de comentarii.

În centrul orașului Khartoum, o liniște sinistră a pus stăpânire pe întreaga zonă. Celebrul Arab Market e o ruină, la fel ca multe alte locații. Cândva, aici erau bănci, instituții publice, dar și un Gold Market. Acum, cu greu poți găsi vreun semn de viață. Atât centrul orașului, cât și sectoarele 1, 2 și 3 ale orașului, cartierele al-Amarat, al-Sahafa și Yathrib sunt părăsite. Foarte puțini oameni s-au întors aici. Pe timp de noapte, beznă totală. Pentru că nu există curent. Oricum, criza declanșată de războiul civil, care a fost în derulare în ultimii doi ani, i-a îndemnat pe mulți să plece, fără gânduri de revenire“, au notat jurnaliștii de la Al-Jazeera.

Echipajului celebrului post de televiziune a remarcat și o altă situație tristă, la ora actuală.

Până și pâinea se găsește cu greu. Și pentru unii e mult prea scumpă pentru posibilitățile lor financiare. La ora actuală, prețul pentru pâine e de cinci ori mai mare, comparativ cu perioada de dinaintea războiului. Face ravagii și o criză de medicamente. Când am cerut o aspirină într-o farmacie, ni s-a spus că n-au așa ceva. În schimb, ni s-a oferit ceva similar produs în Bangladesh și Pakistan“, a notat echipa postului Al-Jazeera.

În acest peisaj dezolant a ajuns acum Reghecampf, în ceea ce e, fără îndoială, cea mai dură experiență profesională pe care a avut-o vreodată.

