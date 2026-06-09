Laurențiu Reghecampf joacă periculos în Africa! Pentru că, în ciuda faptului că rezultatele sunt de partea sa, modul în care a pus problema, în ceea ce privește prelungirea contractului cu Al-Hilal Omdurman, l-a făcut antipatic în ochii suporterilor.

De mai multe luni deja, oficialii formației-fanion din Sudan încearcă să obțină semnătura românului pentru prelungirea acordului actual care expiră în câteva săptămâni. În mod repetat însă, „Reghe“ și-a dus șefii cu vorba. Le-a tot promis că, în principiu, vrea să-și ducă mai departe mandatul la Al-Hilal Omdurman, însă a refuzat să-și pună semnătura pe noul contract.

Între timp, sudanezii s-au dat, practic, peste cap! Nu mai departe de ieri, Sport.ro a scris că arabii i-au oferit lui Reghecampf mâna liberă, el urmând a fi mai mult decât un simplu antrenor, în cazul în care va continua la Al-Hilal Omdurman.