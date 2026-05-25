Reghecampf, mai bun decât campioana Africii

Mamelodi Sundowns a făcut parte din Grupa C din CAF Champions League, câștigată de Al Hilal SC Omdurman, echipa sudaneză antrenată de Laurentiu Reghecampf. Antrenorul român a reușit să obțină patru puncte din cele două confruntări, după 2-2 în deplasare, la Pretoria, și 2-1 la Kigali (Rwanda), în meciul considerat pe teren propriu.

Ulterior, formația lui "Reghe" a fost înfrântă de RS Berkane (Maroc / 1-1, 0-1 / sferturi de finală), în timp ce sud-africanii au trecut de Stade Malien (Mali / 3-0, 0-2 / sferturi de finală), Esperance de Tunis (Tunisia / 1-0, 1-0 / semificală) și AS FAR Rabat (Maroc / 1-0, 1-1 / finala). În meciul decisiv, marocanii au condus, după un penalty executat de Mohamed Hrimat (min. 40), apoi oaspeții au egalat în minutele de prelungire ale primei reprize (45+7), prin Teboho Mokoena. Momentul de cumpănă a venit în repriza secundă, când Hrimat a ratat o altă lovitură de pedeapsă primită de Rabat.

Este al doilea asemenea trofeu din istoria "Bafana ba Style", care au mai câștigat finala în 2016 (3-0 și 0-1 cu Zamalek SC din Egipt). De asemenea, au mai jucat ultimul act al competiției în 2001 (1-1 și 0-3 cu Al Ahly SC din Egipt) și 2025 (1-1 și 1-2 cu Pyramids FC din Egipt).

Mai câștigase CAF Champions League în urmă cu un deceniu

Mamelodi Sundowns Football Club este un club înființat în 1970, după ce s-a schimbat numele și locația unui club mai vechi (Marabastad Sundowns). Echipa a devenit una dintre cele mai puternice din fotbalul sud-african, având în palmares trofeele naționale Premiership / National Soccer League (18), Bob Save Superbowl/Nedbank Cup (6), Telkom Knockout/Carling Knockout (4) și MTN 8 (4, în timp ce la nivel continental a câștigat CAF Champions League (2016, 2025-2026), CAF Super Cup (2017) și African Football League (2023).

Echipa evoluează pe Loftus Versfeld Stadium din Pretoria (51.762 locuri) și este finanțată de Patrice Motsepe, un miliardar sud-african care deține compania minieră African Rainbow Minerals și este director al Harmony Gold (a 12-a cea mai mare companie de extracție de aur din lume) și Sanlam (cea mai mare companie de asigurări din Africa). În același timp, acesta este președinte al Confederation of African Football (CAF) din 2021 și servește ca membru în Consiliul de Administrație al World Economic Forum.

Echipa este antrenată de portughezul Miguel Cardoso, iar lotul este cotat la 36.35 milioane de euro, cu atacacntul Iqraam Rayners (3 milioane de euro) considerat cel mai valoros jucător.