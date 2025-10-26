Laurențiu Reghecampf (50 de ani) a avut nevoie de două luni, pentru a-și câștiga liniștea la Al-Hilal Omdurman.

Contestat puternic de suporteri, care i-au cerut „decapitarea“ până acum câteva săptămâni, „Reghe“ a ieșit din corzi, după performanța sa de vineri. Calificând Al-Hilal Omdurman în grupele Champions League, tehnicianul român a reușit o lovitură sportivă, dar și una financiară, după cum Sport.ro a explicat aici.

De acum însă, Reghecampf se va confruna cu o altă problemă, în perspectiva partidelor din Champions League, programate între 21/22 noiembrie – 13/14 februarie.

Reghecampf, scutit de prezența în Sudan

În condițiile în care în Sudan are loc un adevărat dezastru umanitar, fotbalul s-a oprit, în această țară, de doi ani. Concret, campionatul n-a mai avut loc. Drept urmare, echipele-fanion din Sudan, Al-Hilal Omdurman și Al Merreikh, au evoluat în campionatele din alte țări, pentru a-și ține jucătorii în formă.

Anul trecut, cele două grupări au evoluat în întrecerea fotbalistică din... Mauritania! Și situația se va repeta și în acest sezon. Pentru că, potrivit ultimelor informații, Al-Hilal Omdurman se va înscrie în campionatul din Rwanda, pentru ca jucătorii lui „Reghe“ să aibă meciuri în picioare, în perspectiva confruntărilor din Champions League.

În acest context, echipa lui Reghecampf a mai luat o decizie. Al-Hilal Omdurman a anunțat Confederația Africană de Fotbal (CAF) că își va juca meciurile din Champions League de pe teren propriu, în Benghazi (Libia). Asta deoarece, condițiile sunt excelente aici și, în plus, există și o mare comunitate de sudanezi. Aceștia au plecat din țara lor, după catastrofa din ultimii ani.

Așadar, deocamdată, „Reghe“ e scutit de prezența în Sudan. De altfel, de când a preluat Al-Hilal Omdurman, românul a fost o singură dată în această țară, în august, când a și semnat contractul. Apoi, Reghecampf a efectuat stagiile de pregătire, în Tanzania, și a jucat meciurile oficiale în diferite țări, dar niciodată în Sudan.

