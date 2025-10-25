Perioada dificilă pe care Laurențiu Reghecampf a trăit-o la Al-Hilal Omdurman, în care a stat cu sabia deasupra capului, s-a încheiat. Cel puțin pentru următoarele săptămâni.

Cele patru meciuri pe care le-a jucat în preliminariile Champions League, cu Jamus (Sudanul de Sud) și Police FC (Kenya), au adus liniștea pentru „Reghe“. Cu trei victorii, în aceste patru meciuri, tehnicianul român a plasat Al-Hilal Omdurman printre cele 16 cluburi care vor evolua în grupele Champions League, ediția 2025-2026.

Al-Hilal Omdurman, a 7-a prezență succesivă în faza grupelor

Ce a reușit acum „Reghe“ confirmă că Al-Hilal Omdurman, deși provine dintr-o țară aflată într-o situație catastrofală, se descurcă excelent în cea mai tare competiție continentală din Africa. Pentru că tocmai a obținut a 7-a prezență consecutivă în grupele Champions League. Iar odată cu această performanță se va deschide „robinetul cu bani“ pentru club. Sumele de mai jos, oferite de Confederația Africană de Fotbal, deși sunt mici, în comparație cu cele din UEFA Champions League, reprezintă o „o gură de oxigen“ pentru o formație din Sudan:

*Calificarea în grupe: 700.000 de dolari

*Clasarea pe locul 3 în grupă: 700.000 de dolari

*Atingerea sferturilor: 900.000 de dolari

*Atingerea semifinalelor: 1.200.000 de dolari

*Finalista: 2.000.000 de dolari

*Câștigarea trofeului: 4.000.000 de dolari

În sezonul trecut, Al-Hilal Omdurman a atins sferturile Champions League cu congolezul Florent Ibenge pe bancă.

