Chiar dacă nu spune acest lucru, e clar că Laurențiu Reghecampf (50 de ani) a fost disperat să antreneze, după ce Esperance Tunis l-a supus la o nedreptate fotbalistică.

Numai așa se explică faptul că românul a acceptat să preia o echipă din Sudan, o țară aflată într-o situația catastrofală și, mai mult decât atât, să țină cu dinții de scaun, într-un moment în care fanii îi cer insistent plecarea.

Deocamdată, mandatul lui Reghecampf la Al-Hilal Omdurman a depășit două luni. Aventura sa africană se poate încheia însă, peste doar zece zile!

Presa din Sudan anunță: Al-Hilal are deja varianta înlocuirii!

Viitorul lui „Reghe“, la actuala sa formație, depinde de dubla cu Police FC din Kenya. Prima manșă va avea loc, mâine, de la ora 17.00, ora României, la Nairobi. Returul e programat pentru 24 octombrie, la Benghazi (Libia), în condițiile în care Al-Hilal Omdurman e lipsită de avantajul terenului propriu.

Jurnaliștii din Sudan au tot scris că, în cazul ratării calificării după dubla din turul 2 preliminar Champions League, Reghecampf va plăti această contraperformanță cu pierderea postului său. Acum, presa arabă a furnizat o informație suplimentară, care mărește presiunea pe „Reghe“.

„Dacă Al-Hilal Omdurman va fi eliminată de Police FC, atunci conducerea clubului se va despărți de românul Reghecampf. Șefii au discutat deja cu un antrenor belgian, cu care avuseseră niște tatonări și înainte de numirea românului. Acum, din cauza prestațiilor slabe, la care se adaugă și presiunea fanilor, această pistă a fost reluată. Pentru că Al-Hilal vrea să fie pregătită, dacă se va ajunge la plecarea lui Reghecampf“, a scris presa din Sudan.

Nu e prima dată, când se vehiculează scenariul demiterii lui „Reghe“, care a sosit în Sudan, în august. Și la începutul lunii octombrie, presa locală a speculat că Al-Hilal Omdurman are o variantă de înlocuire, în cazul în care tehnicianul român va continua să dezamăgească așteptările.

