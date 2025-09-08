Laurențiu Reghecampf (49 de ani) a confirmat până acum așteptările. Pentru că era previzibil că antrenorul român va avea o viață grea, la un club din Sudan, chiar dacă vorbim despre cea mai mare grupare din această țară.

La trei săptămâni după începerea pregătirilor cu Al-Hilal Omdurman, în cantonamentul din Dar es Salaam (Tanzania), „Reghe“ nu și-a văzut încă toți elevii la față! Pentru că mulți dintre ei, vreo 11 (!), sunt plecați la echipa națională a Sudan-ului. Alții, în frunte cu niște „rebeli“, nici nu s-au prezentat la reunirea lotului.

În aceste condiții, Cupa CECAFA, prima competiție pentru tehnicianul român la Al-Hilal Omdurman, a evidențiat toate problemele sale. Confirmate și de rezultate. Primul meci aici a fost extrem de slab, încheiat cu un rezultat pe măsură, după cum sport.ro a arătat aici.

Duminică, seria partidelor fără victorie – a fost și un amical – a continuat. De această dată, cu o altă remiză albă cu Madani (Sudan). Practic, în cele trei partide cu „Reghe“ pe bancă, Al-Hilal Omdurman are un singur gol înscris! De aici, și reacția suporterilor, în mediul online, după meciul de ieri. Jurnaliștii din Sudan au grupat aceste reacții, pe care Sport.ro le oferă, în rândurile de mai jos:

*Hammam Mohammed: Stafful tehnic are mult de lucru! Liberianul Kindness Cole... greoi și lent. Din păcate, avem foarte mulți jucători cu prestații lipsite de consistență.

*Magdy Saeed: Se vede că Al-Hilal duce lipsa unui director sportiv, cum se întâmplă la toate cluburile din lume. Când vezi așa ceva, îți dai seama că ne lipsesc bazele unui club profesionist, în adevăratul sens al cuvântului.

*Mohamed Bastawi: Suntem <<morți>> în atac! Total lipsiți de eficacitate. Jucăm lent și previzibil. De fapt, nu jucăm nimic! În meciul de ieri, echipa adversă ar fi meritat să câștige.

Explicațiile lui Reghecampf: „Avem opțiuni limitate“

Conștient și el că presiunea crește, pe măsură ce meciurile trec și nu vine nicio victorie, Laurențiu Reghecampf a comentat situația actuală.

„Meciul acesta (n.r. - 0-0 cu Madani) a fost mult, mult mai bun, comparativ cu primul (1-1 cu Mogadishu City din Somalia). Sunt mulțumit de prestațiile jucătorilor. Nu sunt mulțumit de rezultat. Am fi putut înscrie un gol sau chiar două. Problema e că, la ora actuală, avem opțiuni limitate. Avem puțini jucători la antrenamente. Știu că efortul e foarte mare pentru unii dintre ei. De aceea, sunt bucuros pentru acest al doilea meci. Vom avea un al treilea meci în grupă, pe care trebuie să-l câștigăm, ca să ne putem gândi la calificare. Acesta e și obiectivul nostru“, a spus tehnicianul român.

În cadrul Cupei CECAFA, găzduită de Tanzania, Al-Hilal Omdurman va întâlni Kator (Sudanul de Sud), în partida de miecuri (ora 15.00).

În acest moment, în grupa C, toate cele patru formații sunt la egalitate de puncte, având câte două remize. Doar ocupanta locului 1 are garantată prezența în semifinalele Cupei CECAFA, acolo unde va avansa și cea mai bună echipă de pe locul 2 în cele trei serii.

