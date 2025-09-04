Laurențiu Reghecampf (49 de ani) face ordine, la Al-Hilal Omdurman! Decis să reușească la cea mai iubită echipă din Sudan, noul tehnician tocmai a subliniat că disciplina e o chestiune nenegociabilă pentru el!

Astăzi, „Reghe“ va bifa prima sa partidă cu Al-Hilal Omdurman, în Cupa CECAFA din Tanzania. De la ora 16.00, echipa românului va întâlni Mogadishu City (Somalia) într-o confruntare din cadrul grupei C. Sport.ro a arătat aici sistemul competițional din această întrecere cu 15 formații din 12 țări africane.

Laurențiu Reghecampf i-a dat afară pe „rebelii“ din lot

Meciul de astăzi a fost precedat de o decizie dură a lui „Reghe“. De când a început cantonamentul din Tanzania, la Dar es Salaam, românul s-a lovit de o situație tare neplăcută. Concret, mai mulți jucători străini au refuzat să vină în pregătiri, după cum sport.ro a explicat aici.

Furios din cauza acestei situații, Reghecampf a tăiat în carne vie! Și a anunțat că nici nu mai are nevoie de cuplul Khadim Diaw și Adama Coulibaly, chiar dacă amândoi au fost printre vedetele lotului, în campania precedentă.

Primul e un stoper din Mauritania, în timp ce Coulibaly, fotbalist din Mali, e jucător de bandă. Cei doi au boicotat cantonamentul din Tanzania și acum au fost informați că antrenorul nu mai are nevoie de ei, nici dacă vor dori să se întoarcă.

De acum, există o singură soluție pentru „rebelii“ Diaw și Coulibaly: să-și găsească alte echipe. Deocamdată însă, ofertele cu care s-au prezentat în fața conducerii au fost refuzate de șefii lui Al-Hilal.

