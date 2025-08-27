Laurențiu Reghecampf (49 de ani) va avea o viață grea, la Al-Hilal Omdurman. Această formație e printre cele mai iubite din Africa. Doar că atașamentul fanilor vine „la pachet“ cu așteptări pe măsură.

În acest context, „Reghe“ și-a îngreunat viața, spunând că a preluat cea mai titrată formație din Sudan, în încercarea de a cuceri trofeul Champions League! Vorbim despre un obiectiv fără nicio legătură cu realitatea, motiv pentru care românul a și fost pus deja la zid, după cum sport.ro a arătat aici.

Problema e că, ridicând atât de mult ștacheta, Reghecampf e acum sub lupa arabilor. Iar amicalul pe care l-a jucat, astăzi, în cadrul cantonamentului din Tanzania, fix asta a demonstrat.

Remiză albă pentru „Reghe“ la debut

La trei săptămâni după instalarea sa în funcție, tehnicianul de 49 de ani și-a condus, astăzi, echipa de pe banca, în amicalul cu Mashujaa, formație care a terminat sezonul trecut pe locul 7 din 16 în prima ligă din Tanzania.

Deși fanii sperau ca debutul lui „Reghe“ să aducă o victorie spectaculoasă, meciul cu Mashujaa s-a încheiat cu o remiză albă: 0-0.

„O prestație modestă și un rezultat pe măsură“, a fost titlul unui site din Sudan, care a acoperit meciul în format livetext. Aici, comentariile suporterilor au fost acide, de-a dreptul. Iată niște exemple, în acest sens:

*Al-Ahly și Zamalek (n.r. – echipe din Egipt) râd de noi, după ce au văzut astăzi. Am remizat cu o echipă care nu există în fotbalul african.

*Rezultat groaznic. După dezamăgirea furnizată de echipa națională (n.r. – a fost eliminată, aseară, din African Nations Cup), acum a venit și acest rezultat.

Pe de altă parte, trebuie spus că acest amical a venit după o săptămână în care Reghecampf a pus accentul pe pregătirea fizică, în cantonamentul din Tanzania. De asemenea, el a jucat acest test cu Mashujaa fără internaționalii săi, zece la număr, care au fost implicați în African Nations Cup.

