„Reghe“ n-a debutat cu victorie în Sudan. Formația sa a terminat la egalitate, 1-1, pe teren propriu, cu Mogadishu City din Somalia, în Cupa CECAFA Kagame, competiția destinată cluburilor din Africa de Est și Centrală.



„Reghe“ a debutat cu un egal la noua echipă



Meciul a început cu emoții pentru trupa lui Reghecampf. Somalezii au deschis scorul în minutul 14, prin Mark Khadohi, dintr-o lovitură de pedeapsă. Sudanezii au revenit rapid și au egalat zece minute mai târziu, prin liberianul Emmanuel Flomo.



Deși Al-Hilal era favorită, gazdele nu au mai reușit să înscrie și au trebuit să se mulțumească doar cu un punct. În celălalt meci al grupei, Kator (Sudanul de Sud) și Madani (Sudan) au terminat la egalitate, 0-0.



Pentru echipa lui Laurențiu Reghecampf urmează două dueluri decisive. Pe 7 septembrie vor întâlni formația Madani și pe 10 septembrie se vor duela cu Kator.

