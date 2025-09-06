Pentru tricolori urmează meciul din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026 cu Cipru (9 septembrie).

Laurențiu Reghecampf: ”Pregătirea acestui meci nu a fost ceea ce trebuia!”

Laurențiu Reghecampf a mărturisit la o zi după meci că nu a fost încântat de felul în care s-a prezentat echipa națională. Antrenorul spune că prima reprezentativă a fost total nepregătită pentru meciul cu Canada, iar acest lucru s-a văzut încă de la încălzire, de când Louis Munteanu s-a accidentat.

Reghe crede că Mircea Lucescu nu a pregătit meciul cu Canada cu atenția de care ar fi fost nevoie, iar tricolorii nu s-au putut ridica la nivelul partidei. Totuși, antrenorul de la Al Hilal Omdurman este de părere că România nu va avea probleme în partida cu Cipru.

”Echipa națională a României a intrat total nepregătită aseară, iar lucrul ăsta s-a văzut de la încălzire. Se accidentează Munteanu, îl iei pe Drăguș de la interviu și-l bagi în teren în câteva minute. Totul a fost anapoda.

Pregătirea acestui meci nu a fost ceea ce trebuia. Canadienii au fost mult mai pregătiți și mult mai activi. Noi am stat doar pe jos, ne-am văitat la fiecare contact pe care l-am avut. Mie nu mi-a plăcut meciul, dar avem jucători cu valoare și am văzut meciuri în care echipa națională a arătat mult mai bine. Eu am încredere că pot face un meci bun în Cipru”, a spus Laurențiu Reghecampf la Fanatik.

