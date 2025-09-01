Laurențiu Reghecampf urmează să dea primul mare test, de când a ajuns în Sudan, la Al-Hilal Omdurman.

În această lună, echipa românului va fi angrenată în Cupa CECAFA, unde va întâlni, pe rând, Mogadishu City (3 septembrie), Madani (6 septembrie) și Kator (10 septembrie). După aceste partide din grupa C, prima clasată va avansa în semifinale. Acolo vor ajunge și câștigătoarele grupelor A și B, plus cea mai bună formație de pe locul 2 din cele trei serii.

În pregătirea acestei competiții, „Reghe“ și-a dus echipa în cantonamentul din Tanzania. Aici, în Dar es Salaam, Al-Hilal Omdurman a și jucat deja un amical, la finalul căruia Reghecampf a fost pus la zid, după cum sport.ro a arătat aici.

După această partidă nu tocmai strălucită, ziariștii arabi au dezvăluit marea problemă cu care se confruntă „Reghe“, de când a ajuns în Sudan și a preluat Al-Hilal Omdurman.

„Reghecampf a tot cerut un atacant, dar n-a primit nimic“

Ziariștii de la Koora Sudan, un site de sport din această țară africană, au notat că, la ora actuală, Reghecampf e nemulțumit, pentru că șefii săi i-au ignorat cea mai arzătoare problemă: lipsa unui atacant de calitate.

„Al-Hilal n-are nicio scuză, în ceea ce privește participarea în Cupa CECAFA! Mai ales după ce la echipă a fost adusă o armată de străini din cauza cărora s-a cam pierdut identitatea națională a clubului! Doar că, în acest peisaj, domnește confuzia. Antrenorul Reghecampf a tot cerut un atacant experimentat, dar răspunsul conducerii a fost inexistent până acum. Din păcate, la Al-Hilal vedem, deocamdată, mult zgomot pentru nimic. Conducerea a tot adus străini și a ignorat tot ce înseamnă talent pe plan local. Asta nu e investiție în viitor, e timp pierdut! Și problemele au devenit cronice. Lipsa unui atacant de calitate e una dintre ele. Pentru că foarte multe oportunități, la acest capitol, au fost ratate“, a notat sursa citată.

Liga Campionilor bate la ușă!

Marea problemă a lui Reghecampf, care n-are un atacant veritabil de careu, e cu atât mai gravă cu cât participarea în Cupa CECAFA e ultima sa ocazie, de a pregăti Al-Hilal pentru prima provocare din mandatul său: preliminariile Champions League.

Aici, Al-Hilal își va începe parcursul în dubla cu Jamus (Sudanul de Sud), partidele fiind programate pentru 20 și 27 septembrie. Vorbim despre o dublă în care „Reghe“ e „condamnat“ să obțină calificarea, având în vedere că a vorbit despre câștigarea Ligii Campionilor, în momentul instalării sale în funcție!

