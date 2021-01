Real Madrid, aproape de transferul lui Mbappe! "Galacticii" vor sa vanda sase vedete ca sa ii faca loc atacantului de la PSG

Madrilenii ofera 222 de milioane de euro pentru Kylian Mbappe.

Real Madrid a facut o oferta de 222 de milioane de euro pentru Kylian Mbappe si PSG este gata sa o accepte, dupa ce atacantul a refuzat prelungirea contractului scadent in iunie 2022. Francezii vor sa acopere suma similara platita pentru Neymar in 2017, dar si sa pregateasca bugetul clubului in vederea sosirii vedetelor Leo Messi si Sergio Ramos, care ar urma sa ajunga gratuit in vara lui 2021 pe Parc des Princes, dar cu remuneratii consistente.

Pentru a face loc sumei de transfer si salariului anual de 21 milioane de euro al lui Mbappe in cadrul unui buget deja grav afectat de pandemia de coronavirus, cu pierderi de 300 de milioane de euro in 2020, Florentino Perez vrea sa renunte la sase jucatori importanti, acestia fiind Gareth Bale (imprumutat acum la Tottenham), Isco (dorit de Arsenal, Juventus si Everton), Dani Ceballos (imprumutat la Arsenal), Luka Jovici (dorit de Manchester United, Wolverhampton, Napoli si Eintracht Frankfurt), Brahim Diaz (imprumutat la AC Milan) si Marcelo (dorit de Juventus si Inter Milano), putandu-se renunta si la alti fotbalisti imprumutati, precum Borja Mayoral, Takefusa Kubo, Jesus Vallejo, Sergio Diaz sau Fran Garcia.