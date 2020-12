Asta ar fi SUPER-LOVITURA anului viitor! 'Masina de goluri' Haaland la Barcelona, alaturi de Mbappe: "Il sunam pe Raiola si acceptam conditiile!"

Barcelona trece prin unul dintre cele mai dificile sezoane din ultimul deceniu, iar alegerile prezidentiale bat la usa.

Catalanii vor avea un nou presedinte in luna ianuarie, iar candidatii vin cu promisiuni care ii entuziasmeaza pe fani. Chiar daca principalul obiectiv al tuturor este sa il tina pe Leo Messi in continuare la echipa, cei care vor sa preia postul de presedinte vin si cu propuneri de transferuri.

Emili Rousaud este unul dintre candidati, iar Josep Maria Minguella va fi vicepresedintele sportiv al clubului in cazul in care acesta va castiga alegerile. Minguella a vorbit despre numele vehiculate in presa in legatura cu transferurile care vor fi facute.

Numele lui Haaland a fost printre cele mai vehiculate, in special dupa plecarea lui Luis Suarez de la echipa. Miguella a confirmat ca au luat legatura cu agentul jucatorului care ar putea pleca de la Dortmund in schimbul sumei de 75 de milioane de euro.

"Stim toate conditiile in cazul transferului si daca vom castiga, ziua urmatoare il sun pe Mino Raiola si le acceptam! I-am spus asta deja", a spus Minguella conform cotidianului SPORT.

In ceea ce il priveste pe Kylian Mbappe, alt nume vehiculat pe lista Barcelonei, acesta a raspuns sincer: "Situatia lui e putin mai complicata pentru ca i se incheie intelegerea anul urmator. Suntem la curent cu subiectul si am facut anumite miscari in acest sens".