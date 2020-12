Decizia de a nu mai intra pe teren NU le-a apartinut jucatorilor de la Basaksehir! Ce s-a intamplat in vestiar si cum au influentat totul Neymar si Mbappe

Pierre Webo vine cu noi dezvaluiri de la duelul PSG - Basaksehir, cand fotbalistii ambelor echipe au iesit de pe teren si au refuzat sa mai revina.

PSG - Basaksehir nu s-a mai putut disputa in ziua de 8 decembrie, dupa ce fotbalistii ambelor echipe au parasit terenul. Pierre Webo l-a acuzat de rasism pe Sebastian Coltescu, al patrulea arbitru al partidei indicandu-l pe oficialul lui Basaksehir drept 'ala negru'.

Jucatorii au parasit terenul dupa un scandal urias si partida a fost reprogramata pentru urmatoarea zi, fiind delegata si o alta brigada de arbitri.

Pierre Webo spune ca decizia de a nu se mai intoarce pe teren nu le-a apartinut fotbalistilor, ci presedintelui de la Basaksehir. In momentul in care acestia au intrat in vestiar, a fost organizata de urgenta o teleconferinta cu Goksel Gumusdag, care le-a indicat sa nu mai intre pe teren.

De asemenea, un impact foarte mare a avut si sustinerea starurilor de la PSG. Neymar , Mbappe si Kimpembe nu au vrut nici eu ca jocul sa mai continue pe 8 decembrie:

"Sustinerea lor a fost foare importanta. Jucatorii sunt actorii principali ai acestui joc. Cand s-au echipele, lucrurile s-au imbunatatit", a spus Pierre Webo, potrivit Hurriyet.

Antrenorul secund al lui Basaksehir a comentat si evenimentele de la duelul Sivasspor - Maccabi Tel Aviv, din Europa League. Meciul a fost programat pe 10 decembrie, in Israel:

"Ce s-a intamplat acolo? Jucatorii lui Sivasspor au ingenuncheat si au ridicat pumnii pentru a protesta impotriva incidentului de la meciul PSG - Basaksehir, dar jucatorii lui Maccabi au asteptat in picioare. Nu inseamna nimic daca nu te unesti. Daca PSG nu ar fi iesit de pe teren, Basaksehir ar fi fost sanctionata si ar fi pierdut cu 0-3 la masa verde", a mai spus Webo.