Chelsea - West Ham Untied, partidă contând pentru etapa a 24-a din Premier League, se va disputa astăzi, începând cu ora 19:30. Meciul este transmis în format LIVE VIDEO & TEXT de către Sport.ro.

Cu 37 de puncte adjudecate, Chelsea se află pe locul 5 în campionatul Angliei, în luptă pentru ultima poziție de Champions League cu Manchester United (38 de puncte).

De cealaltă parte, West Ham ocupă locul 18 retrogradabil direct, cu doar 20 de puncte. Nottingham are un avans de cinci „lungimi” față de „ciocănari” și se află pe 17, deasupra liniei de retrogradare.

În tur, Chelsea a obținut o victorie categorică, scor 5-1. În precedentele 10 întâlniri dintre cele două echipe londoneze, Chelsea s-a impus de șapte ori, West Ham în două rânduri, iar o partidă s-a terminat la egalitate.

