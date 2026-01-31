LIVE VIDEO Chelsea - West Ham United, exclusiv pe VOYO și Sport.ro, astăzi, de la 19:30. Echipele probabile

Chelsea - West Ham United, exclusiv pe VOYO și Sport.ro, astăzi, de la 19:30. Echipele probabile Premier League Imago
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sport.ro redă LIVE VIDEO & TEXT meciul Chelsea - West Ham United, astăzi, de la ora 19:30. 

TAGS:
Premier LeagueVoyoChelseaWest Ham
Din articol

Chelsea - West Ham Untied, partidă contând pentru etapa a 24-a din Premier League, se va disputa astăzi, începând cu ora 19:30. Meciul este transmis în format LIVE VIDEO & TEXT de către Sport.ro

LIVE VIDEO & TEXT | Chelsea - West Ham United, de la 19:30

Cu 37 de puncte adjudecate, Chelsea se află pe locul 5 în campionatul Angliei, în luptă pentru ultima poziție de Champions League cu Manchester United (38 de puncte).

De cealaltă parte, West Ham ocupă locul 18 retrogradabil direct, cu doar 20 de puncte. Nottingham are un avans de cinci „lungimi” față de „ciocănari” și se află pe 17, deasupra liniei de retrogradare. 

În tur, Chelsea a obținut o victorie categorică, scor 5-1. În precedentele 10 întâlniri dintre cele două echipe londoneze, Chelsea s-a impus de șapte ori, West Ham în două rânduri, iar o partidă s-a terminat la egalitate.  

Echipele probabile în Chelsea - West Ham United: 

  • Chelsea (4-2-3-1): Sanchez - Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella - James, Caicedo - Neto, Fernandez, Garnacho - Pedro. Antrenor: Liam Rosenior.

  • West Ham United (4-4-1-1): Areola - Wan-Bissaka, Todibo, Mavropanos, Diouf - Bowen, Fernandes, Soucek, Summerville - Pablo - Castellanos. Antrenor: Nuno Espírito Santo.

Clasamentul din Premier League

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Insula tropicală supranumită „Hawaii-ul Europei”, cu peisaje de vis și cazări accesibile. Cum ajungi acolo din București
Insula tropicală supranumită „Hawaii-ul Europei”, cu peisaje de vis și cazări accesibile. Cum ajungi acolo din București
ARTICOLE PE SUBIECT
Liverpool - Newcastle, ora 22:00, LIVE pe VOYO. Capul de afiș al zilei în Premier League
Liverpool - Newcastle, ora 22:00, LIVE pe VOYO. Capul de afiș al zilei în Premier League
(P) Trei stadioane fierbinți în lupta pentru titlu din Premier League, în etapa a 24-a
(P) Trei stadioane fierbinți în lupta pentru titlu din Premier League, în etapa a 24-a
Veste groaznică pentru formația din Premier League! Sezon terminat al starului
Veste groaznică pentru formația din Premier League! Sezon terminat al starului
Șucu vrea să dea un tun financiar și cere 20.000.000 de € pentru transfer: ”Trei cluburi din Premier League sunt interesate”
Șucu vrea să dea un tun financiar și cere 20.000.000 de € pentru transfer: ”Trei cluburi din Premier League sunt interesate”
O nouă schimbare la Real Madrid! Arbeloa, înlocuit cu un antrenor din Premier League
O nouă schimbare la Real Madrid! Arbeloa, înlocuit cu un antrenor din Premier League
ULTIMELE STIRI
Pleacă Denis Ciobotariu de la Rapid? Răspunsul dat de Costel Gâlcă
Pleacă Denis Ciobotariu de la Rapid? Răspunsul dat de Costel Gâlcă
Elena Rybakina, campioană la Melbourne: o spulberă în setul decisiv pe Aryna Sabalenka și o egalează pe Simona Halep, la titlurile de mare șlem
Elena Rybakina, campioană la Melbourne: o spulberă în setul decisiv pe Aryna Sabalenka și o egalează pe Simona Halep, la titlurile de mare șlem
Rapid - U Cluj, ora 20:00, LIVE TEXT. Meci tare în Giulești
Rapid - U Cluj, ora 20:00, LIVE TEXT. Meci tare în Giulești
Dinamo pierde un titular! S-a accidentat în meciul cu Petrolul
Dinamo pierde un titular! S-a accidentat în meciul cu Petrolul
Novak Djokovic sau Carlos Alcaraz? Rafael Nadal și-a ales favoritul în finala Australian Open
Novak Djokovic sau Carlos Alcaraz? Rafael Nadal și-a ales favoritul în finala Australian Open
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Dezvăluire-bombă despre Ofri Arad: „De asta a venit în România, la FCSB!“

Dezvăluire-bombă despre Ofri Arad: „De asta a venit în România, la FCSB!“

Prima reacție de la Inter, după ce Chivu a scăpat de Mourinho și a picat cu Bodo/Glimt în Champions League

Prima reacție de la Inter, după ce Chivu a scăpat de Mourinho și a picat cu Bodo/Glimt în Champions League

Coman, gata să dea cea mai mare lovitură după plecarea de la FCSB: 4,500,000 de euro!

Coman, gata să dea cea mai mare lovitură după plecarea de la FCSB: 4,500,000 de euro!

Următorul transfer pregătit de Gigi Becali la FCSB! Costă 1,2 milioane de euro

Următorul transfer pregătit de Gigi Becali la FCSB! Costă 1,2 milioane de euro

Genoa lui Dan Șucu a ratat surpriza cu Lazio într-un mod incredibil! Ce s-a întâmplat la ultima fază

Genoa lui Dan Șucu a ratat surpriza cu Lazio într-un mod incredibil! Ce s-a întâmplat la ultima fază

Transfer stelar la doar câteva zile după FCSB – Fenerbahce: ”S-au înțeles la suma de transfer!”

Transfer stelar la doar câteva zile după FCSB – Fenerbahce: ”S-au înțeles la suma de transfer!”



Recomandarile redactiei
Elena Rybakina, campioană la Melbourne: o spulberă în setul decisiv pe Aryna Sabalenka și o egalează pe Simona Halep, la titlurile de mare șlem
Elena Rybakina, campioană la Melbourne: o spulberă în setul decisiv pe Aryna Sabalenka și o egalează pe Simona Halep, la titlurile de mare șlem
Pleacă Denis Ciobotariu de la Rapid? Răspunsul dat de Costel Gâlcă
Pleacă Denis Ciobotariu de la Rapid? Răspunsul dat de Costel Gâlcă
Dinamo pierde un titular! S-a accidentat în meciul cu Petrolul
Dinamo pierde un titular! S-a accidentat în meciul cu Petrolul
Răsturnare de situație! Unde poate ajunge Dennis Politic de la FCSB: ”Cazul rămâne deschis!”
Răsturnare de situație! Unde poate ajunge Dennis Politic de la FCSB: ”Cazul rămâne deschis!”
Marius Șumudică a răbufnit după un nou eșec în Arabia Saudită: ”Mi-e rușine”
Marius Șumudică a răbufnit după un nou eșec în Arabia Saudită: ”Mi-e rușine”
Alte subiecte de interes
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
Parma - Palermo 0-1. Man și Mihăilă, OUT din Coppa Italia! Dennis a ratat un penalty contra echipei lui Nedelcearu
Parma - Palermo 0-1. Man și Mihăilă, OUT din Coppa Italia! Dennis a ratat un penalty contra echipei lui Nedelcearu
E gata! Când va fi anunțat Joao Felix la noua echipă
E gata! Când va fi anunțat Joao Felix la noua echipă
"Aș vrea să-l văd la Liverpool". Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
"Aș vrea să-l văd la Liverpool". Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
CITESTE SI
Gerul și ninsorile revin în România. Jumătate de țară, sub cod galben de temperaturi extrem de scăzute și viscol

stirileprotv Gerul și ninsorile revin în România. Jumătate de țară, sub cod galben de temperaturi extrem de scăzute și viscol

O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

protv O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

Un mic oraș este scos la vânzare – dar localnicii nu vor să plece. Costă câteva milioane de dolari

stirileprotv Un mic oraș este scos la vânzare – dar localnicii nu vor să plece. Costă câteva milioane de dolari

Insula tropicală supranumită „Hawaii-ul Europei”, cu peisaje de vis și cazări accesibile. Cum ajungi acolo din București

stirileprotv Insula tropicală supranumită „Hawaii-ul Europei”, cu peisaje de vis și cazări accesibile. Cum ajungi acolo din București

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
(EN) UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!